Újra találkozik Trump és Zelenszkij – kardinális kérdés kerül az asztalra

Volodimir Zelenszkij jövő héten New Yorkban találkozik Donald Trumppal az ENSZ-közgyűlés közben.
A megbeszélés célja ukrán oldalról, hogy rábírják az amerikai államfőt, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon a Kijev és európai szövetségesei által kidolgozott biztonsági garanciarendszerhez.
Zelenszkij jelezte, szeretné látni, milyen közel állnak a felek a megállapodáshoz. Trump kedden, Zelenszkij pedig szerdán szólal fel a közgyűlésen, de a találkozó pontos időpontja még nem ismert. A két ország első hölgyei külön találkozót is tartanak.
Ukrajna biztonsági kérdései kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt hetekben Washingtonban és az európai fővárosokban. A tűzszünet kilátásai egyelőre távoliak, miközben Oroszország folytatja a civil célpontok elleni támadásokat.
Július és augusztus között több mint 500 civil vesztette életét, a légicsapások állandó fenyegetést jelentenek az ország egész területén.
Szombat hajnalban az orosz támadásokban három ember meghalt és több tucat megsebesült az újabb orosz támadásokban.
Zelenszkij szerint Oroszország 40 rakétát és mintegy 580 különböző drónt indított Ukrajna ellen a legutóbbi támadások során. A célpontok között a déli és a középső régiók önkormányzati infrastruktúrája is szerepelt. A támadások jelzik, hogy Moszkva továbbra is intenzíven folytatja a háborút, miközben a frontvonalakon alig változik a helyzet.
Eddig 26 európai ország jelezte, hogy hajlandó részt venni a biztonsági garanciákban, akár csapatok küldésével is.
Trump ígéretet tett valamilyen támogatásra, amely hírszerzési és légi műveleti segítséget is tartalmazhat, de az Egyesült Államok egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev számára létfontosságú az amerikai részvétel.
A tárgyalásokon az oroszországi szankciók bővítése is napirenden lesz. Zelenszkij közölte, hogy az új intézkedéseket még a tél beállta előtt meg kell hozni, amikor az orosz támadások várhatóan ismét felerősödnek. Dicsérte Európát a friss szankciós csomag elfogadásáért és az energiahordozókat vásárló országokkal szembeni vámintézkedések szigorításáért.
Címlapkép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. augusztus 18-án, hétfőn, a többoldalú találkozó előtt üdvözlik az európai vezetőket a Fehér Ház étkezőjében. A fotó forrása: Official White House Photo/Andrea Hanks.
Megalázó katonai vereséget szenvedett a világ egyik leggazdagabb állama - Ez mégis hogy lehetséges?
Pénz és paripa akad, máshol vannak komoly gondok.
Tűzgomb borította be a horizontot Oroszországban – több száz kilométerre a határtól csapott le Ukrajna
Súlyos veszteségeket okozhattak a videók tanúsága szerint az ukrán dróncsapások.
Építőanyagok: Lázár János komoly tiltólistát tett közzé
Nagyon súlyos korlátozások jöhetnek egy tervezet szerint.
Lomborg: A klímacélokra elköltött pénz töredékéből kezelni lehetne a szegény emberek problémáját
A Copenhagen Consensus elnöke szerint a New York-i klímahéten a régi irányt folytatják majd.
Trump parancsot adott, csapást mértek a rombolók, a nukleáris tengeralattjárók és az F-35-ösök
Újabb narkoterroristák elleni műveletet kezdett az elnök.
Brutális vízumdíjat vett ki Trump
Azonnal kiakadtak az USA-ban is a lépésen.
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
A légierő riadót hirdetett szombat hajnalban.
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Ráadásul a lehető legdrágább módon adósodnak el, ha legalább nem is külföldre.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod