Újra találkozik Trump és Zelenszkij – kardinális kérdés kerül az asztalra

Volodimir Zelenszkij jövő héten New Yorkban találkozik Donald Trumppal az ENSZ-közgyűlés közben.

A megbeszélés célja ukrán oldalról, hogy rábírják az amerikai államfőt, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon a Kijev és európai szövetségesei által kidolgozott biztonsági garanciarendszerhez.

Zelenszkij jelezte, szeretné látni, milyen közel állnak a felek a megállapodáshoz. Trump kedden, Zelenszkij pedig szerdán szólal fel a közgyűlésen, de a találkozó pontos időpontja még nem ismert. A két ország első hölgyei külön találkozót is tartanak.

Ukrajna biztonsági kérdései kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt hetekben Washingtonban és az európai fővárosokban. A tűzszünet kilátásai egyelőre távoliak, miközben Oroszország folytatja a civil célpontok elleni támadásokat.

Július és augusztus között több mint 500 civil vesztette életét, a légicsapások állandó fenyegetést jelentenek az ország egész területén.

Szombat hajnalban az orosz támadásokban három ember meghalt és több tucat megsebesült az újabb orosz támadásokban.

Zelenszkij szerint Oroszország 40 rakétát és mintegy 580 különböző drónt indított Ukrajna ellen a legutóbbi támadások során. A célpontok között a déli és a középső régiók önkormányzati infrastruktúrája is szerepelt. A támadások jelzik, hogy Moszkva továbbra is intenzíven folytatja a háborút, miközben a frontvonalakon alig változik a helyzet.

Eddig 26 európai ország jelezte, hogy hajlandó részt venni a biztonsági garanciákban, akár csapatok küldésével is.

Trump ígéretet tett valamilyen támogatásra, amely hírszerzési és légi műveleti segítséget is tartalmazhat, de az Egyesült Államok egyelőre nem vállalt konkrét kötelezettséget. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijev számára létfontosságú az amerikai részvétel.

A tárgyalásokon az oroszországi szankciók bővítése is napirenden lesz. Zelenszkij közölte, hogy az új intézkedéseket még a tél beállta előtt meg kell hozni, amikor az orosz támadások várhatóan ismét felerősödnek. Dicsérte Európát a friss szankciós csomag elfogadásáért és az energiahordozókat vásárló országokkal szembeni vámintézkedések szigorításáért.

Címlapkép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. augusztus 18-án, hétfőn, a többoldalú találkozó előtt üdvözlik az európai vezetőket a Fehér Ház étkezőjében. A fotó forrása: Official White House Photo/Andrea Hanks.