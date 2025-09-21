  • Megjelenítés
Amerika elleni háborúra képezik ki a civileket - Bármikor kirobbanhat a konfliktus?
Globál

Amerika elleni háborúra képezik ki a civileket - Bármikor kirobbanhat a konfliktus?

MTI
A venezuelai kormány kiképzi a civileket a fegyverek használatára, hogy úgymond megvédjék az országot az Egyesült Államok támadása esetén.

"A laktanyák a néphez mennek" jelszó értelmében a katonák az ország különböző részein megtartották az első kiképzési foglalkozásokat - jelentette be szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnök.

A politikus felszólította a vidéken élőket, hogy készüljenek fel, és ha szükséges, tömegesen ragadjanak fegyvert.

A venezuelai nép azt mondja a birodalomnak: hagyja abba a fenyegetőzést!

- mondta Maduro egy gyűlésen. Azt állította, hogy míg az Egyesült Államok fenyegeti Venezuelát, a dél-amerikai ország soha nem volt még ennyire egységes szuverenitásának védelmében.

Az elmúlt hetekben az amerikai hadsereg több - állítása szerint kábítószercsempész - hajót támadott meg az Egyesült Államoktól délre fekvő vizeken, több embert megölve. Donald Trump elnök azzal vádolja Venezuelát, hogy kábítószert szállít az Egyesült Államokba. Ezenkívül Trump drasztikus következményekkel fenyegette Madurót, ha kormánya nem fogad vissza azonnal bizonyos állampolgárokat, köztük állítólagos súlyos bűnözőket.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
izrael-gaza-terkep
Globál
Kanada és az Egyesült Királyság is kimondta: elismerik Izrael ősi ellenségét
Pénzcentrum
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility