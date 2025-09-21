Amerika elleni háborúra képezik ki a civileket - Bármikor kirobbanhat a konfliktus?

A venezuelai kormány kiképzi a civileket a fegyverek használatára, hogy úgymond megvédjék az országot az Egyesült Államok támadása esetén.

"A laktanyák a néphez mennek" jelszó értelmében a katonák az ország különböző részein megtartották az első kiképzési foglalkozásokat - jelentette be szombaton Nicolás Maduro venezuelai elnök.

A politikus felszólította a vidéken élőket, hogy készüljenek fel, és ha szükséges, tömegesen ragadjanak fegyvert.

A venezuelai nép azt mondja a birodalomnak: hagyja abba a fenyegetőzést!

- mondta Maduro egy gyűlésen. Azt állította, hogy míg az Egyesült Államok fenyegeti Venezuelát, a dél-amerikai ország soha nem volt még ennyire egységes szuverenitásának védelmében.

Az elmúlt hetekben az amerikai hadsereg több - állítása szerint kábítószercsempész - hajót támadott meg az Egyesült Államoktól délre fekvő vizeken, több embert megölve. Donald Trump elnök azzal vádolja Venezuelát, hogy kábítószert szállít az Egyesült Államokba. Ezenkívül Trump drasztikus következményekkel fenyegette Madurót, ha kormánya nem fogad vissza azonnal bizonyos állampolgárokat, köztük állítólagos súlyos bűnözőket.

