Forrnak az indulatok Amerikában Charlie Kirk halála után, régi vita lángolt fel újra

Donald Trump elnök és kormányának magas rangú tisztviselői nyilvános fenyegetéseket fogalmaztak meg és figyelmeztették a baloldali csoportokat a 31 éves aktivista halálát követően általuk elfogadhatatlannak tartott nyelvhasználat miatt.
Pam Bondi igazságügyi miniszter a gyűlöletbeszéd terjesztőinek büntetőjogi felelősségre vonását ígérte, míg Brendan Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnöke a műsorszolgáltatókkal szemben helyezett kilátásba következményeket egy televíziós műsorvezető nem tetsző megjegyzései után.
JD Vance alelnök szerint azoknak, akik ünnepelték Kirk megölését, el kellene veszíteniük állásukat, Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth védelmi miniszter pedig büntetéseket helyezett kilátásba az ugyanezt tevő külföldi állampolgárokkal és amerikai katonákkal szemben.
A republikánusok, akik régóta vádolják a demokratákat azzal, hogy el akarják hallgattatni a nekik nem tetsző közszereplőket, most azt állítják, ez más helyzet.
Lépéseiket nem "cancel culture"-ként, hanem "következmények kultúrájaként" igyekeznek beállítani.
Számos vezető konzervatív azonban ellenzi a kormányzat intézkedéseit. Karl Rove-tól Ted Cruz szenátorig és Tucker Carlson konzervatív kommentátorig többen aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy
Kirk halálát politikai ellenfelek elleni fellépésre vagy a szólásszabadság korlátozására használják fel.
Cruz a pénteki podcastjában "veszélyesnek" nevezte Carr fenyegetéseit a műsorszolgáltatók megbírságolásáról vagy engedélyük visszavonásáról a műsorok tartalma miatt.
Trump, aki nagyrészt kiállt Bondi és Carr mellett, pénteken nem volt hajlandó meghatározni a "cancel culture" és a "következmények kultúrája" közötti különbséget, és trükkösnek minősítette az erre vonatkozó kérdést.
Az alkotmányjogi szakértők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a szólásszabadság veszélybe került. "A szólásszabadság nyilvánvalóan támadás alatt áll" – mondta Kevin Goldberg, a Freedom Forum alelnöke, egy olyan szervezeté, amely az Első Alkotmánykiegészítés népszerűsítésére és oktatására törekszik.
A republikánusok szerint a demokraták is célba vették a politikai diskurzust és a szabad sajtót. Shermichael Singleton republikánus stratéga rámutatott, hogy sok konzervatív szerint Biden elnök kormányzata is megpróbálta elhallgattatni a COVID-19-cel kapcsolatos nézeteiket a közösségi média platformokon.
A Reuters/Ipsos felmérése szerint a demokraták egyre óvatosabbak a politikai beszélgetésekben használt szavaikkal kapcsolatban. Az augusztusban megkérdezett demokraták 41%-a érezte úgy, hogy kevésbé szabadon fejezhetik ki véleményüket a politikáról, szemben a 2017 augusztusi 30%-kal.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
