Kanada és az Egyesült Királyság is kimondta: elismerik Izrael ősi ellenségét
Kanada és az Egyesült Királyság is kimondta: elismerik Izrael ősi ellenségét

Kanada hivatalosan elismerte a palesztin államot, csatlakozva ezzel több mint 140 ENSZ-tagállamhoz, amelyek már megtették ezt a lépést. Vasárnap délután hasonlóan tett az Egyesült Királyság is.

Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy országa elismeri Palesztina államot.

Kanada elismeri Palesztina Államot, és partnerségünket ajánljuk egy békés jövő építésében mind Palesztina Állam, mind Izrael Állam számára

- közölte nyilatkozatában.

A döntés szakítást jelent Kanada korábbi politikájával, annak ellenére, hogy Izrael határozottan ellenzi ezt a lépést.

Palesztina Állam elismerése, amelyet a Palesztin Hatóság vezet, azokat erősíti, akik a békés együttélésre és a Hamász megszüntetésére törekednek. Ez semmiképpen sem legitimálja a terrorizmust, és nem is jutalom érte

- hangsúlyozta Carney.

A miniszterelnök elmondta, hogy a Palesztin Hatóság közvetlen kötelezettségvállalásokat tett Kanadának a kormányzásának reformjára, 2026-ban általános választások megtartására, amelyekben a Hamász "nem vehet részt", valamint a palesztin állam demilitarizálására.

Vasárnap délután Keir Stramer brit miniszterelnök is bejelentette, amire már korábban számítani lehetett, hogy országa hivatalosan is elismeri Palesztinát. A kormányfő hozzátette: a jövőben a Hamasznak semmilyen szerepe nem lehet a palesztin kormányban, a következő hetekben pedig szankciókat fognak hozni a terrorszervezet vezetői ellen.

A vasárnapi hírekre reagálva a palesztin külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a két nagyhatalom lépése közelebb hozza a függetlenséget és a szuverenitást országa számára.

