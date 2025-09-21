Két hétre a hatalmas választási győzelemtől Orbán Viktor szövetségese

Mindkét tömörülés mérsékelten gyengült az utóbbi héten,
míg a harmadik helyen álló Polgármesterek és Függetlenek (STAN) kormánykoalíciós párt megerősödve feljött a harmadik helyre - derül ki STEM ügynökség országos felméréséből, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió.
Amennyiben most tartanák a választásokat, az Andrej Babis volt kormányfő vezette ANO megszerezné a szavazatok 30,5 százalékát, a hárompárti (Polgári Demokratikus Párt, a kereszténydemokrata KDU, TOP 09) 19,5 százalékot kapna, míg a harmadik STAN-ra 12,2 százalék szavazna. Az ANO a múlt héthez viszonyítva 0,4 százalékot, a Spolu 0,7 százalékot gyengült, a STAN pedig 2,2 százalékot erősödött. A negyedik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) áll 12 százalékkal, amelyet a Cseh Kalózpárt követ 9,3 százalékkal. Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a kommunisták vezette Stacilo! (Elég volt!) és a Motoristák párt lépnék át 7,7 illetve 5,7 százalékkal.
Mandátumokra átszámítva ez a 200 tagú alsóházban 68 képviselői helyet jelentene az ANO számára, míg a Spolu 41, a STAN és az SPD 24-24, a Kalózok 19, a Stacilo! 15, a Motoristák pedig kilenc mandátumot szereznének. A felmérést a STEM augusztus 28-a és szeptember 16-a között készítette több mint 1500 személy megkérdezésével.
