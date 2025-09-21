  • Megjelenítés
Napokon belül összeül a NATO - Kiderül, mit reagálnak az orosz fenyegetésre
Napokon belül összeül a NATO - Kiderül, mit reagálnak az orosz fenyegetésre

A NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden ül össze, hogy megvitassa az orosz vadászgépek észt légtérsértését, miután Tallinn az eset miatt a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kért.

A Reuters információi szerint a NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden tart megbeszélést az észt légtér megsértéséről. Korábban csak annyit közöltek, hogy a találkozóra a jövő hét elején kerül sor.

Észtország szerint három orosz MiG-31-es vadászgép engedély nélkül hatolt be az ország légterébe pénteken, és összesen 12 percet töltöttek ott, mielőtt távozásra kényszerítették őket. Az incidenst követően

Tallinn a washingtoni szerződés 4. cikkelye alapján kért konzultációt, az esetet "példátlanul vakmerő" behatolásnak minősítve.

A NATO-szerződés 4. cikkelye kimondja, hogy a tagállamok konzultációt tartanak, ha bármelyikük úgy véli, hogy területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélyben forog.

A Reuters értesülése szerint

hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül megvitatni a lehetséges választ.

Az orosz védelmi minisztérium tagadta a légtérsértést, közlésük szerint a vadászgépek semleges vizek felett repültek.

Az incidens az ukrajnai háború miatt egyébként is feszült helyzetben történt, alig több mint egy héttel azután, hogy szeptember 9-ről 10-re virradó éjszaka több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Az eset során NATO-vadászgépek lelőttek néhány drónt, nyugati tisztviselők pedig úgy vélték, Oroszország a szövetség készültségét és elszántságát teszteli.

Meg is jött Moszkva válasza a légtérsértésre: nem ők voltak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

