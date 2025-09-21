  • Megjelenítés
Nem nyugszanak az orosz vadászgépek: most a német Eurofightereket kellett riasztani
Nem nyugszanak az orosz vadászgépek: most a német Eurofightereket kellett riasztani

Vasárnap reggel két Eurofighter vadászgépet küldtek egy orosz repülőgép kísérésére a Balti-tenger felett, majd a feladatot a svéd NATO-partnerek vették át.

A német légierő vasárnap reggel két Eurofighter vadászgépet vezényelt egy orosz repülőgép kísérésére, amely

a Balti-tenger semleges légtérben repült.

A német vadászgépek addig kísérték az orosz repülőgépet, amíg a svéd NATO-partnerek át nem vették a feladatot. A német légierő közlése szerint a művelet a NATO légtérvédelmi protokolljának megfelelően zajlott.

A német vadászgépek a balti légtér védelmét ellátó NATO-misszió keretében teljesítettek szolgálatot, amikor riasztották őket az orosz repülőgép miatt, amely nemzetközi légtérben tartózkodott.

Az elmúlt napokban több légtérsértés is történt, orosz vadászgépek jelentek meg Észtország és Lengyelország felett is. Az esettel kapcsolatban hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO-tagállamok ülnek össze a lehetséges válaszlépésekről dönteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

