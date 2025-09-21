Pofonegyszerű módszerrel csökkentenék a baleseteket az utakon: egy új tábla születőben?

Robert Marshall, egy skót szállodatulajdonos feltalálta a

"Tourist Plate" (turista rendszámtábla) nevű matricát, amelyet az utazók autójukra ragaszthatnak

A tábla célja, hogy figyelmeztessék a többi közlekedőt: nem ismerik jól a helyi viszonyokat. Az A9-es úton, Skócia leghosszabb útján, közel 50 halálos baleset történt az elmúlt évtizedben. A Transport Scotland adatai szerint a külföldi sofőrök által okozott, rossz oldalon történő vezetésből eredő balesetek száma 46%-kal nőtt egy év alatt.

"Az infrastruktúra gyakorlatilag összeroppan a túlturizmus miatt" - nyilatkozta Laùra Hänsler, az A9-es út biztonságáért kampányoló aktivista, aki együttműködik a T-táblák népszerűsítésében.

Bár a matricákat hivatalosan még nem hagyta jóvá egyetlen hatóság sem, a Transport Scotland szerint - amíg nem sértő - bármit elhelyezhetnek az autósok járművükön. A 9,99 fontos (kb. 13,50 dolláros) matricák, amelyek árának 10%-a közlekedésbiztonsági szervezetekhez kerül, már az Egyesült Államokból, Pakisztánból és Indiából is vonzottak megrendeléseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images