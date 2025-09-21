  • Megjelenítés
Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap
Portfolio
Elemzők szerint Vlagyimir Putyin tovább fokozhatja az Ukrajnára nehezedő katonai nyomást, miután arra a következtetésre juthattak az oroszok, hogy Donald Trump nem fog érdemben beavatkozni a konfliktusba. Eközben az amerikai elnök New Yorkban egyeztet Volodimir Zelenszkijjel.
ORFK: több mint 6700-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 6733-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 35 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében- áll a közleményben

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a lengyel légterében

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették. A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű, rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel. Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására - fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium. A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

