Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

ORFK: több mint 6700-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 6733-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 35 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében- áll a közleményben
(MTI)
Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a lengyel légterében
Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.
A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették. A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű, rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel. Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására - fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium. A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.
(MTI)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eddig tartott a centrum-periféria megosztottság? Évtizedes átrendeződés zajlik Európában
Magyarország azonban egyelőre a partvonalon kívül maradt.
Negatívra rontotta Lengyelország kilátását a Moody's
Magas a hiány, emelkednek a kiadások.
Egyszerűen megőrülnek az oroszok az új iPhone-ért
Pedig az Apple három éve kivonult a piacukról.
Tőzsdére készül Svédország legnagyobb digitális bankja
Több mint kétmillió ügyfelük van, számos európai országban aktívak.
Brutális új vízumdíj az USA-ban: tisztázott egy fontos részletet a Fehér Ház
"Ez egy egyszeri díj".
Megállapodás született az EU-ban a digitális euró bevezetéséről
Egészen pontosan annak menetrendjéről.
A mesterséges intelligenciára bízzák egy párt vezetését a világ túloldalán
Aki ráadásul úgy fog kinézni, mint egy pingvin.
Alakulgat az új uniós hitel Ukrajnának, nem nyúlnának a zárolt orosz vagyonhoz
Tagállami garanciával fedeznék a kölcsönt.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?