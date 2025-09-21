Váratlan lépésre készülnek Londonban, ez kiverheti a biztosítékot Jeruzsálemben

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap jelenti be döntését a palesztin állam elismeréséről. David Lammy miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy az elismerést a békefolyamat részeként kell értelmezni, amely végül kétállami megoldáshoz vezethet.
Franciaország, Kanada, Ausztrália és Belgium szintén várhatóan hivatalosan elismerik a palesztin államot ezen a héten az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.
A palesztin állam elismerésének minden lépése azért történik, mert életben akarjuk tartani a kétállami megoldás kilátásait
- nyilatkozta Lammy a Sky Newsnak.
Starmer júliusban jelentette be, hogy Nagy-Britannia elismerné Palesztinát, hacsak Izrael nem köt tűzszünetet a Hamásszal, nem enged több segélyt Gázába, nem tesz egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy nem fogja annektálni Ciszjordániát, és nem kötelezi el magát egy kétállami megoldást eredményező békefolyamat mellett.
"A júliusi bejelentés óta, a Katar elleni támadással, a tűzszünet romokban hever, és a kilátások borúsak" - mondta Lammy, hozzátéve, hogy Izrael előrehaladt egy telepítési tervvel is.
Lammy később a BBC-nek azt mondta: "Azt mondjuk, hogy várnunk kell a tökéletes feltételekre, mielőtt elismerhetnénk egy palesztin államot? Azt mondjuk nekik: 'Nem, nem kaphatjátok meg azt a palesztin államot, amely az álmotok?'"
Amikor megkérdezték, hogy a palesztin állam elismerése "jó hír" lenne-e a Hamásznak, Lammy hangsúlyozta, hogy fontos különbséget tenni a Gázát irányító militáns iszlamista csoport és a palesztin nép között.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, nagy-britanniai állami látogatása során kijelentette, hogy nem ért egyet Starmer tervével a palesztin állam elismeréséről. Starmer szerint ő és Trump egyetértettek "a béke és egy útiterv szükségességében" a régióban.
Nagy-Britannia csatlakozik ahhoz a több mint 140 ENSZ-tagállamhoz, amelyek elismerték a palesztin államot. Döntése azonban szimbolikus súllyal bír, mivel Nagy-Britannia régóta Izrael kulcsfontosságú szövetségese, és kulcsszerepet játszott a modern izraeli állam létrehozásában a második világháború után.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
