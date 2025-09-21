Váratlanul kirúgták a legendás orosz vezérezredest

Alekszandr Lapin orosz vezérezredest, aki az ukrajnai háború első szakaszában magas rangú parancsnokként szolgált, elbocsátották a katonai szolgálatból - jelentette az RBC orosz médium egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva.

A 61 éves Lapin a Tatar Inform helyi hírügynökség szerint Tatárföld vezetőjének tanácsadója lesz, ahol a veteránok és családjaik támogatásáért felel majd.

Lapin 2022-ben az orosz Központi Katonai Körzet és az ukrajnai "Centrum" hadseregcsoport parancsnoka volt.

Később Ramzan Kadirov csecsen vezető kritikával illette, miután az orosz erők kivonultak az ukrajnai Liman városából.

Ezt követően kinevezték a Leningrádi Katonai Körzet élére, ahol az ukrajnai és az ukrán határ közelében állomásozó "Észak" hadseregcsoportot is vezette. Idén augusztusban Jevgenyij Nyikiforov vezérezredes váltotta fel pozíciójában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images