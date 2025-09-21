Váratlanul kirúgták a legendás orosz vezérezredest

A 61 éves Lapin a Tatar Inform helyi hírügynökség szerint Tatárföld vezetőjének tanácsadója lesz, ahol a veteránok és családjaik támogatásáért felel majd.
Lapin 2022-ben az orosz Központi Katonai Körzet és az ukrajnai "Centrum" hadseregcsoport parancsnoka volt.
Később Ramzan Kadirov csecsen vezető kritikával illette, miután az orosz erők kivonultak az ukrajnai Liman városából.
Ezt követően kinevezték a Leningrádi Katonai Körzet élére, ahol az ukrajnai és az ukrán határ közelében állomásozó "Észak" hadseregcsoportot is vezette. Idén augusztusban Jevgenyij Nyikiforov vezérezredes váltotta fel pozíciójában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija
Történelmi döntés után itt jöhet a rali.
Hatalmas fordulat közelít Magyarországra!
Jön a hidegzuhany.
Valami egészen brutális hibát találtak a ChatGPT-ben
Súlyos kockázatot jelentett.
Valami nagyon szokatlant lépett Amerika
Ritkán csinálnak ilyet.
Otthon Start: 10 újdonság, amit megtudtunk a program indulása óta
Változtathat a kormány a szabályokon, az MNB szerint is jelentős lakásdrágulás jöhet.
Itt a NATO válasza Oroszországnak!
Az elmúlt napok incidenseit követően léptek.
Orosz területet lőttek az ukránok
Egy ember meghalt.
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?