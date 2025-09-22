50 ezer dollár kenőpénz egy táskában – Súlyos váddal nyomoztak Trump jobbkeze után

A források szerint
Homan azt ígérte a pénzért cserébe, hogy bevándorlással kapcsolatos kormányzati szerződéseket biztosít a jövőbeli Trump-adminisztráció képviseletében.
Kash Patel, a Trump által kinevezett FBI-igazgató idén nyáron elrendelte a nyomozás lezárását.
A nyomozás 2024 augusztusában, a demokrata párti Joe Biden elnökségének vége felé kezdődött egy függetlenül zajló nemzetbiztonsági vizsgálatból kiindulva. Miután annak a célszemélye többször felhozta, hogy Homan kenőpénzt fogad el a Trump-adminisztráció jövőbeli tagjaként, egy rejtett akció során felvételt készítettek arról, ahogy Homan egy 50 ezer dollárt tartalmazó táskát vesz át a Cava nevű mediterrán gyorsétteremlánctól. A határcárként emlegetett Homan állítólag azt mondta, a kenőpénzt egy vagyonkezelői számlán fogja tartani, amíg szerepet vállal a Trump-adminisztrációban.
A Texasban folytatott esküdtszéki vádemelési eljárás még kezdeti szakaszban volt, amikor Trump január végén visszatért a Fehér Házba. A korábban Trump személyes ügyvédjeként szolgáló, azóta bíróvá kinevezett Emil Bove, aki akkoriban megbízott igazságügyi miniszterhelyettesként szolgált, februárban kapott tájékoztatást az ügyről. Állítólag elégedetlenségét fejezte ki, azt a "mélyállam" műveletének nevezve.
A Fehér Ház közleménye szerint Homan nem vett részt szerződések odaítélésében, és "kiváló munkát végez Trump elnök és az ország érdekében". Az amerikai igazságügyi minisztérium vezetői közölték, felülvizsgálták a Biden-adminisztráció alatt indított eljárást, amely
nem talált bűncselekményre utaló hiteles bizonyítékot.
Kash Patel és Todd Blanche miniszterhelyettes közleménye szerint a nyomozás "kirívóan politikai indíttatású volt".
Amíg Donald Trump négy évig nem volt hatalomban, Homan egy olyan tanácsadócéget vezetett, amely magánvállalatoknak segített bevándorláspolitikával kapcsolatos kormányzati megbízások elnyerésében.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew
