50 ezer dollár kenőpénz egy táskában – Súlyos váddal nyomoztak Trump jobbkeze után
Globál

50 ezer dollár kenőpénz egy táskában – Súlyos váddal nyomoztak Trump jobbkeze után

Portfolio
Tom Homan, Donald Trump határügyi különmegbízottja tavaly 50 ezer dollár (kb. 16,5 millió forint) kenőpénzt fogadott el egy szövetségi korrupciós vizsgálatban részt vevő beépített FBI-ügynöktől, de a nyomozást nemrég lezárták - írta meg a Reuters két forrásra hivatkozva, miután az MSNBC is ugyanerről adott hírt.

A források szerint

Homan azt ígérte a pénzért cserébe, hogy bevándorlással kapcsolatos kormányzati szerződéseket biztosít a jövőbeli Trump-adminisztráció képviseletében.

Kash Patel, a Trump által kinevezett FBI-igazgató idén nyáron elrendelte a nyomozás lezárását.

A nyomozás 2024 augusztusában, a demokrata párti Joe Biden elnökségének vége felé kezdődött egy függetlenül zajló nemzetbiztonsági vizsgálatból kiindulva. Miután annak a célszemélye többször felhozta, hogy Homan kenőpénzt fogad el a Trump-adminisztráció jövőbeli tagjaként, egy rejtett akció során felvételt készítettek arról, ahogy Homan egy 50 ezer dollárt tartalmazó táskát vesz át a Cava nevű mediterrán gyorsétteremlánctól. A határcárként emlegetett Homan állítólag azt mondta, a kenőpénzt egy vagyonkezelői számlán fogja tartani, amíg szerepet vállal a Trump-adminisztrációban.

A Texasban folytatott esküdtszéki vádemelési eljárás még kezdeti szakaszban volt, amikor Trump január végén visszatért a Fehér Házba. A korábban Trump személyes ügyvédjeként szolgáló, azóta bíróvá kinevezett Emil Bove, aki akkoriban megbízott igazságügyi miniszterhelyettesként szolgált, februárban kapott tájékoztatást az ügyről. Állítólag elégedetlenségét fejezte ki, azt a "mélyállam" műveletének nevezve.

A Fehér Ház közleménye szerint Homan nem vett részt szerződések odaítélésében, és "kiváló munkát végez Trump elnök és az ország érdekében". Az amerikai igazságügyi minisztérium vezetői közölték, felülvizsgálták a Biden-adminisztráció alatt indított eljárást, amely

nem talált bűncselekményre utaló hiteles bizonyítékot.

Kash Patel és Todd Blanche miniszterhelyettes közleménye szerint a nyomozás "kirívóan politikai indíttatású volt".

Amíg Donald Trump négy évig nem volt hatalomban, Homan egy olyan tanácsadócéget vezetett, amely magánvállalatoknak segített bevándorláspolitikával kapcsolatos kormányzati megbízások elnyerésében.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew

