A szakértők szerint, hiába a Nyugat egységes fellépése, nem fog meghátrálni Netanjahu Gázában
Portfolio
Az Egyesült Királyság, Portugália, Ausztrália és Kanada vasárnap hivatalosan is elismerte a palesztin államot, Franciaország pedig várhatóan hétfőn követi példájukat. Ez az elismerési hullám egységes és keserű elutasítást váltott ki az izraeli politikai spektrum minden oldaláról, a szakértők szerint azonban nem valószínű, hogy a lépés miatt irányváltás következik a Benjamin Netanjahu vezetette izraeli kormány politikájában - írta meg a The Guardian.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban "abszurditásnak" és a "terrorizmus jutalmazásának" nevezte, hogy vasárnap több nyugati hatalom is bejelentette, hoigy hivatalosan is elismeri a palesztin államot. Az izraeli ellenzéki vezetők a kormányfőhöz hasonló kifejezéseket használtak. Jair Lapid, a centrista Jes Atid párt vezetője "diplomáciai katasztrófának" és "rossz lépésnek" minősítette az elismeréseket.

A szakértők szerint azonban az elismerések nem fogják befolyásolni Izrael politikáját.

Jaakov Amidror, Netanjahu korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója és a konzervatív Jeruzsálemi Stratégiai Tanulmányok Intézetének elemzője szerint

Ez egyetlen milliméternyit sem fog hatni a döntéshozatalra.

Gideon Rahat, a Jeruzsálemi Héber Egyetem politikatudományi professzora szerint rövid távon Netanjahu és szövetségesei megerősödhetnek az Izraelt érő "diplomáciai cunami" következtében. Izraelben sokan aggódnak a nemzetközi elszigetelődés miatt, de többségük nem Netanjahu támogatója, különösen nem a bázisa – mondta Rahat.

Shira Efron, a Rand Corporation vezető munkatársa szerint az elismerést Izraelben "zéró összegű játékként" értelmezik.

Az a nézet uralkodik, hogy ha valaki a palesztinok önrendelkezése mellett áll, akkor szükségszerűen Izrael ellen van

– magyarázta.

Vasárnap az izraeli miniszterelnök jelezte, hogy felgyorsítja a nemzetközi jog szerint illegálisnak tekintett ciszjordániai telepek bővítését. Egyes kommentátorok azonban óvatosságra intettek, rámutatva, hogy Izraelnek egyensúlyoznia kell a határozott válasz és a további elszigetelődés elkerülése között.

