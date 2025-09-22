  • Megjelenítés
A világ legsötétebb diktatúrájának vezetője váratlan ajánlatot tett Trumpnak: erős feltételt szabott a találkozóhoz
Globál

A világ legsötétebb diktatúrájának vezetője váratlan ajánlatot tett Trumpnak: erős feltételt szabott a találkozóhoz

MTI
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun, bejelentette, hogy hajlandó Donald Trumppal leülni tárgyalni, de ehhez teljesülnie kell egy fontos feltételnek.

A távol-keleti rezsim állami médiájában hétfőn jelent meg, hogy Kim Dzsongun hajlandó lenne újra az Egyesült Államok vezetőjével találkozni, de ehhez Trumpnak el kell tekintenie a nukleáris leszerelési céljaitól.

Amennyiben az Egyesült Államok feladja abszurd megszállottságát, hogy minket atommentesít... és valódi békés együttélést akar, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal

- mondta még vasárnap egy beszédben a phenjani vezető az országa parlamentjében.

Hozzátette, hogy „kedves emlékei” vannak a korábbi találkozóiról Trumppal. A két vezető a regnáló amerikai elnök első ciklusa idején több alkalommal is személyesen találkozott egymással. A Fehér Ház akkor szakított az addigi elszigetelő politikájával, és igyekezett párbeszéd útján elérni, hogy Phenjan forduljon el az atomfegyverektől. A többszöri alkalom ellenére nem sikerült megállapodásra jutni, majd

Joe Biden amerikai elnöksége alatt még jobban felpörgették a nukleáris rakéták fejlesztését.

Donald Trump augusztusban szintén azt hangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot ápol az észak-koreai vezetővel. Az amerikai kormány ugyanakkor ragaszkodik ahhoz a céljához, hogy Észak-Korea teljes mértékben leszerelje nukleáris fegyvereit. Kim kijelentései alig több mint egy hónappal Donald Trump dél-koreai látogatása előtt hangzottak el, aki az APEC (Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóra érkezik a kelet-ázsiai országba.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot a világ legsötétebb diktatúrája: a mesterséges intelligenciával kell fejleszteni a haderőt

Szigorúan titkos akció derült ki: amerikai elit egységek akartak betörni a diktatúra területére, de súlyosan felsültek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz t-72 tank harckocsi tankok háború ukrajna gyakorlat
Globál
Figyelmeztetés jött Washingtonból: taktikát váltott Putyin, elfelejthetjük a békét
Pénzcentrum
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility