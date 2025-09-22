A világ legsötétebb diktatúrájának vezetője váratlan ajánlatot tett Trumpnak: erős feltételt szabott a találkozóhoz

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun, bejelentette, hogy hajlandó Donald Trumppal leülni tárgyalni, de ehhez teljesülnie kell egy fontos feltételnek.

A távol-keleti rezsim állami médiájában hétfőn jelent meg, hogy Kim Dzsongun hajlandó lenne újra az Egyesült Államok vezetőjével találkozni, de ehhez Trumpnak el kell tekintenie a nukleáris leszerelési céljaitól.

Amennyiben az Egyesült Államok feladja abszurd megszállottságát, hogy minket atommentesít... és valódi békés együttélést akar, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal

- mondta még vasárnap egy beszédben a phenjani vezető az országa parlamentjében.

Hozzátette, hogy „kedves emlékei” vannak a korábbi találkozóiról Trumppal. A két vezető a regnáló amerikai elnök első ciklusa idején több alkalommal is személyesen találkozott egymással. A Fehér Ház akkor szakított az addigi elszigetelő politikájával, és igyekezett párbeszéd útján elérni, hogy Phenjan forduljon el az atomfegyverektől. A többszöri alkalom ellenére nem sikerült megállapodásra jutni, majd

Joe Biden amerikai elnöksége alatt még jobban felpörgették a nukleáris rakéták fejlesztését.

Donald Trump augusztusban szintén azt hangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot ápol az észak-koreai vezetővel. Az amerikai kormány ugyanakkor ragaszkodik ahhoz a céljához, hogy Észak-Korea teljes mértékben leszerelje nukleáris fegyvereit. Kim kijelentései alig több mint egy hónappal Donald Trump dél-koreai látogatása előtt hangzottak el, aki az APEC (Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóra érkezik a kelet-ázsiai országba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images