Drónok miatt leállt a közlekedés egy nyugat-európai reptéren

A korlátozások eddig összesen több mint 10 járatot érintettek a dán főváros repülőterén.

All take-offs and landings at Copenhagen Airport have been suspended since 20:26 local time due to drone reports. So far, at least 11 flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/ykRnxwmmKO https://t.co/ykRnxwmmKO — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

A dán hatóságok a Reuters tudósítása szerint arról számoltak be a dán hatóságok, hogy korábban

két "nagy" méretű drónt észleltek a környéken, amelyek miatt leállították a közlekedést a reptéren.

A Fligthradar egy frissebb X-bejegyzésében, közölte, hogy azóta egy gép le tudott szállni a reptéren, azonban még mindig több gép várakozik a leszállásra, illetve egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images