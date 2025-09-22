  • Megjelenítés
Drónok miatt leállt a közlekedés egy nyugat-európai reptéren
Globál

Drónok miatt leállt a közlekedés egy nyugat-európai reptéren

Portfolio
A Flightradar X-bejegyzésben arról számolt be, hogy a koppenhágai repülőtéren minden fel és leszállást felfüggesztettek hétfő este fél kilenc óta, egy potenciális drónfenyegetés miatt.

A korlátozások eddig összesen több mint 10 járatot érintettek a dán főváros repülőterén.

A dán hatóságok a Reuters tudósítása szerint arról számoltak be a dán hatóságok, hogy korábban

két "nagy" méretű drónt észleltek a környéken, amelyek miatt leállították a közlekedést a reptéren.

A Fligthradar egy frissebb X-bejegyzésében, közölte, hogy azóta egy gép le tudott szállni a reptéren, azonban még mindig több gép várakozik a leszállásra, illetve egyes járatokat más repülőtérre irányítottak át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1399231063
Globál
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Pénzcentrum
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility