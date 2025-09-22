  • Megjelenítés
Egyre forróbb a helyzet: a NATO kész szembeszállni az orosz légtérsértésekkel!
MTI
A NATO-tagországok légterének megsértései veszélyeztetik a biztonságot Európában - jelentette ki Miroslav Jenca ENSZ-főtitkárhelyettes hétfőn New Yorkban, a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) a kérdés megvitatására összehívott rendkívüli ülésén.

Ez az eseménysorozat tovább fokozta az amúgy is magas feszültséget, amely veszélyezteti az európai biztonságot.

Továbbra is dúl az ukrajnai háború. A szuverén államok légterének megsértése elfogadhatatlan" - mondta az ENSZ-diplomata, felidézve az észtországi, romániai és lengyelországi légtérsértéseket. Kijelentette, hogy haladéktalanul szükség van a helyzet lecsillapítására.

Yvette Cooper brit külügyminiszter az Észtország kezdeményezésére összehívott ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy

az Oroszország általi légtérsértések fegyveres konfliktus kirobbanásának veszélyével járnak.

Szövetségünk védekező jellegű, de ne áltassák magukat, készen állunk a NATO légterének és területének védelmére

- hangoztatta Cooper hozzátéve, hogy "ha szükségessé válik, akkor szembeszállunk a NATO légterében engedély nélkül belépő repülőgépekkel".

"Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megismételjem és hangsúlyozzam, hogy

az Egyesült Államok és szövetségesei a NATO-terület minden szegletét meg fogják védeni"

- mondta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete. Hangsúlyozta: elvárják Moszkvától, hogy a helyzet lecsillapításának módját keresse, és ne kockáztassa a konfliktus kiszélesedését.

Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese közölte, hogy Észtországnak semmilyen bizonyítéka sincsen arra, hogy orosz gépek megsértették volna légterét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

