Elképesztő bejelentésre készül Donald Trump: a kérdés az autizmus kialakulása

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump hétfőn az Ovális Irodában azt fogja javasolni a várandós nőknek, hogy az Egyesült Államokban Tylenol néven ismert paracetamolt kizárólag akkor szedjék, ha magas láz csillapítására használják.
Trump a megölt jobboldali aktivista, Charlie Kirk vasárnapi megemlékezésén már előrevetítette, hogy "elképesztő" bejelentést fog tenni az autizmussal kapcsolatban, amely terjedését "kontrollálhatatlannak" nevezte, de hozzátette, hogy most talán megtalálták az okát.
Bár egyes tanulmányok kimutattak összefüggést a várandósság alatt szedett paracetamol és az autizmus kialakulása között a gyermekekben, ezek az eredmények nem teljességgel következetesek, és nem bizonyítják, hogy a gyógyszer okozná az autizmust.
A Tylenolt gyártó Kenvue gyógyszercég határozottan védelmébe vette az általa forgalmazott terméket.
A BBC-nek küldött nyilatkozatukban kijelentették:
Meggyőződésünk, hogy a független, megalapozott tudományos kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az acetaminofen szedése nem okoz autizmust. Határozottan elutasítunk minden ezzel ellentétes állítást, és mélyen aggódunk az ilyen kijelentések várandós anyákra gyakorolt egészségügyi kockázata miatt.
A forgalmazó hangsúlyozta, hogy az acetaminofen, ami a paracematol másik megnevezése, a legbiztonságosabb fájdalomcsillapító várandós nők számára, és nélküle a nők kénytelenek lennének vagy elviselni a lázat, vagy kockázatosabb alternatívákat választani.
Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium szerint az ország orvosai következetesen a paracetamolt tartják az egyik, várandós nők számára is biztonságos fájdalomcsillapítónak. A szervezet közleménye szerint
a korábban végzett tanulmányok nem mutatnak be egyértelmű bizonyítékot, amely közvetlen kapcsolatot igazolna az acetaminofen körültekintő használata és a magzati fejlődési problémák között.
Augusztusban a Harvard Egyetem közegészségügyi iskolájának kutatási áttekintése megállapította, hogy a gyermekeknél nagyobb valószínűséggel alakulhat ki autizmus, illetve más idegrendszeri fejlődési rendellenességek, ha a terhesség alatt paracetamolnak voltak kitéve. A kutatók érvelése szerint bizonyos lépések indokoltak lennének a gyógyszer használatának korlátozására, de elismerték, hogy a fájdalomcsillapító továbbra is fontos az anyai láz és fájdalom kezelésében.
Egy 2024-ben publikált másik tanulmány azonban nem talált összefüggést a paracetamolnak való kitettség és az autizmus között.
Monique Botha, a Durham Egyetem szociális és fejlődéspszichológia professzora szerint "nincs meggyőző bizonyíték vagy megbízható tanulmány, amely okozati kapcsolatra utalna".
Az autizmusdiagnózisok száma 2000 óta meredeken megemelkedett az Egyesült Államokban, és 2020-ra a 8 éves gyermekek körében az arány elérte a 2,77%-ot az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint. A tudósok a növekedés legalább egy részét az autizmus megnövekedett ismeretének és a rendellenesség bővülő definíciójának tulajdonítják, de vizsgálják a környezeti behatások jelentőségét is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rengett a föld San Franciscóban
4,3-as erősségű rengés volt.
Végzetes hatással lehetnek Donald Trump lépései Amerika globális hatalmára
Diplomaták nyilatkoztak a Politicónak.
A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget
Itt a nagy hátraarc.
Régiós összefogás: Magyarország számára is fontos áramlobbi formálódik
Segítséget kérnek Brüsszeltől.
A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés
Ez egyáltalán nem a piaci konszenzus.
Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése
Feszült a helyzet.
Kiderült: komoly bajba kerülhet a NATO, ha az oroszok tényleg támadnak
Erős számok jöttek a keleti védvonalról.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod