Elképesztő bejelentésre készül Donald Trump: a kérdés az autizmus kialakulása

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump hétfőn az Ovális Irodában azt fogja javasolni a várandós nőknek, hogy az Egyesült Államokban Tylenol néven ismert paracetamolt kizárólag akkor szedjék, ha magas láz csillapítására használják.

Trump a megölt jobboldali aktivista, Charlie Kirk vasárnapi megemlékezésén már előrevetítette, hogy "elképesztő" bejelentést fog tenni az autizmussal kapcsolatban, amely terjedését "kontrollálhatatlannak" nevezte, de hozzátette, hogy most talán megtalálták az okát.

Bár egyes tanulmányok kimutattak összefüggést a várandósság alatt szedett paracetamol és az autizmus kialakulása között a gyermekekben, ezek az eredmények nem teljességgel következetesek, és nem bizonyítják, hogy a gyógyszer okozná az autizmust.

A Tylenolt gyártó Kenvue gyógyszercég határozottan védelmébe vette az általa forgalmazott terméket.

A BBC-nek küldött nyilatkozatukban kijelentették:

Meggyőződésünk, hogy a független, megalapozott tudományos kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az acetaminofen szedése nem okoz autizmust. Határozottan elutasítunk minden ezzel ellentétes állítást, és mélyen aggódunk az ilyen kijelentések várandós anyákra gyakorolt egészségügyi kockázata miatt.

A forgalmazó hangsúlyozta, hogy az acetaminofen, ami a paracematol másik megnevezése, a legbiztonságosabb fájdalomcsillapító várandós nők számára, és nélküle a nők kénytelenek lennének vagy elviselni a lázat, vagy kockázatosabb alternatívákat választani.

Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium szerint az ország orvosai következetesen a paracetamolt tartják az egyik, várandós nők számára is biztonságos fájdalomcsillapítónak. A szervezet közleménye szerint

a korábban végzett tanulmányok nem mutatnak be egyértelmű bizonyítékot, amely közvetlen kapcsolatot igazolna az acetaminofen körültekintő használata és a magzati fejlődési problémák között.

Augusztusban a Harvard Egyetem közegészségügyi iskolájának kutatási áttekintése megállapította, hogy a gyermekeknél nagyobb valószínűséggel alakulhat ki autizmus, illetve más idegrendszeri fejlődési rendellenességek, ha a terhesség alatt paracetamolnak voltak kitéve. A kutatók érvelése szerint bizonyos lépések indokoltak lennének a gyógyszer használatának korlátozására, de elismerték, hogy a fájdalomcsillapító továbbra is fontos az anyai láz és fájdalom kezelésében.

Egy 2024-ben publikált másik tanulmány azonban nem talált összefüggést a paracetamolnak való kitettség és az autizmus között.

Monique Botha, a Durham Egyetem szociális és fejlődéspszichológia professzora szerint "nincs meggyőző bizonyíték vagy megbízható tanulmány, amely okozati kapcsolatra utalna".

Az autizmusdiagnózisok száma 2000 óta meredeken megemelkedett az Egyesült Államokban, és 2020-ra a 8 éves gyermekek körében az arány elérte a 2,77%-ot az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint. A tudósok a növekedés legalább egy részét az autizmus megnövekedett ismeretének és a rendellenesség bővülő definíciójának tulajdonítják, de vizsgálják a környezeti behatások jelentőségét is.

