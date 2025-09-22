Figyelmeztetés jött Washingtonból: taktikát váltott Putyin, elfelejthetjük a békét

Az amerikai elemzőház arról ír: az orosz haderő élőerő-veszteségei jelentősen csökkentek az elmúlt hónapokban, augusztusban 29 ezer, szeptember első felében 13 ezer katonát vesztettek Ukrajnában, közben átlagosan 31 600 fő lépett be havonta az orosz haderőbe.

Az ISW úgy tudja egy meg nem nevezett orosz forrásból, hogy a különbözetet nem arra használja az orosz vezetés, hogy növeljék az ukrajnai offenzíva ütemét, hanem arra, hogy stratégiai tartalékokat hozzanak létre.

Az amerikai elemzőház szerint ez annak jele, hogy az orosz hadvezetés nagyobb offenzívákhoz tartalékolja erőit, illetve elkezdett felkészülni egy esetleges, NATO elleni háborúra is.

Az agytröszt úgy látja: Putyin abban gondolkodik, hogy a jelenlegi, lassú de biztos haladás mellett Oroszország meg tudja nyerni a háborút, éppen ezért gyakorlatilag a végtelenségig hajlandó lesz elhúzni Moszkva a konfliktust.

