  • Megjelenítés
Figyelmeztetés jött Washingtonból: taktikát váltott Putyin, elfelejthetjük a békét
Globál

Figyelmeztetés jött Washingtonból: taktikát váltott Putyin, elfelejthetjük a békét

Portfolio
Oroszország hatalmas stratégiai tartalékokat hoz létre, ezek alapján arra lehet következtetni, hogy nem csupán folytatni akarják az Ukrajna elleni háborút, de egy NATO elleni konfliktusra készülnek – olvasható az amerikai Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentésében.

Az amerikai elemzőház arról ír: az orosz haderő élőerő-veszteségei jelentősen csökkentek az elmúlt hónapokban, augusztusban 29 ezer, szeptember első felében 13 ezer katonát vesztettek Ukrajnában, közben átlagosan 31 600 fő lépett be havonta az orosz haderőbe.

Az ISW úgy tudja egy meg nem nevezett orosz forrásból, hogy a különbözetet nem arra használja az orosz vezetés, hogy növeljék az ukrajnai offenzíva ütemét, hanem arra, hogy stratégiai tartalékokat hozzanak létre.

Az amerikai elemzőház szerint ez annak jele, hogy az orosz hadvezetés nagyobb offenzívákhoz tartalékolja erőit, illetve elkezdett felkészülni egy esetleges, NATO elleni háborúra is.

Az agytröszt úgy látja: Putyin abban gondolkodik, hogy a jelenlegi, lassú de biztos haladás mellett Oroszország meg tudja nyerni a háborút, éppen ezért gyakorlatilag a végtelenségig hajlandó lesz elhúzni Moszkva a konfliktust.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
venezuela polgári milícia nicolás maduro venezuelai katona
Globál
Imperialista mesterterv? Tagadják Donald Trump vádjait, a béke érdekében párbeszédet sürgetnek
Pénzcentrum
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility