Háború folyik Washington és Moszkva között - A mi régiónk a tét

Az amerikai adminisztráció egyre erőteljesebben lép fel a közép-kelet-európai régió orosz energiafüggőségének megszüntetése érdekében,

mutat rá elemzésében Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője. Ennek egyik példája a szerb NIS kőolajipari vállalat helyzete, amely január óta szankciós fenyegetettséggel néz szembe. A Gazprom és a Gazpromneft többségi tulajdonában lévő cég működését már most is nehezíti, hogy üzleti partnerei tartanak az amerikai szankciók kockázatától, miközben a szerb kormány havi rendszerességgel kérvényezi a szankciók elhalasztását Washingtontól.

A nyomás hatására pénteken a Gazprom váratlan lépésre szánta el magát: a birtokában lévő 11,3 százaléknyi NIS részvényt térítésmentesen átadta egy szentpétervári székhelyű befektetési cégnek, az Intelligence-nek. Az intézkedés célja egyértelműen a közelgő szankciók elkerülése, azonban szakértők szerint ez aligha jelent hosszú távú megoldást, mivel a Gazprom leányvállalata, a Gazpromneft továbbra is 45 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, és a Gazprom irányítása sem szűnt meg. A helyzet végső rendezése a vállalat államosítása lehet, annak ellenére, hogy az orosz fél határozottan elutasítja a NIS értékesítésének lehetőségét.

Pletser kiemeli:

a geopolitikai feszültség Magyarországot és Szlovákiát is közvetlenül érinti.

Az Európai Unió – feltehetően amerikai nyomásra – olyan kereskedelmi megállapodások bevezetését tervezi, amelyek elősegítik az orosz energiahordozóktól való függetlenedést. Ehhez elegendő a tagállamok kétharmadának támogatása, nem szükséges teljes egyetértés. A gyakorlatban ez vámok kivetését jelentheti a vezetékes orosz olajra és gázra, ami versenyképtelenné tenné ezeket a termékeket a régióban, közvetlenül érintve a Mol és az MVM csoport működését.

Az energiaellátás átalakulásában kulcsszerepet játszhatnak az amerikai vállalatok, amelyek korábbi beruházásaik révén egyre több cseppfolyósított földgázt (LNG) kínálnak a térségnek, írja az elemző.

Ez alternatívát jelenthet az orosz források kiváltására mind Szerbia, mind Magyarország és Szlovákia számára.

Amennyiben Szerbia hasonló feltételekkel vagy kedvezőbb áron juthat amerikai LNG-hez, csökkenhet az orosz gázszállítások esetleges leállításának fenyegetése. Kőolaj tekintetében szintén lehetséges amerikai termékek importja, bár az USA nem rendelkezik olyan többletkapacitással, mint a földgáz esetében - írja az elemző.

Az irány egyértelmű, háború folyik az oroszok és az amerikaiak között az itteni ellátásért

- véli Pletser. Az Egyesült Államok kihasználja a dollár alapú világgazdasági rendszerből fakadó előnyét, az Európai Unió pedig követi az amerikai irányvonalat.

A három érintett ország orosz energiahordozóktól való elfordulása idővel elkerülhetetlennek tűnik,

különösen mivel a Trump-kormányzat láthatóan nem tud megegyezésre jutni Oroszországgal, és az ukrán-orosz konfliktus rendezése további nyomásgyakorlás nélkül nem látszik megvalósíthatónak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images