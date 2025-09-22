  • Megjelenítés
Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése
Globál

Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése

Portfolio
Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző tett közzé friss térképeket a frontvonalak állásairól, több helyen is jelentős orosz nyomulás rajzolódik ki.

A nyílt forráskódú (nyilvánosan elérhető fényképek, videók stb.) adatokat felhasználó, és ezek segítségével a frontvonal eseményeit elemző szakember több térképet is nyilvánosságra hozott, ezek nem festenek túl jó képet Ukrajna szempontjából:

  1. Az orosz haderő egyre mélyebben nyomul be Dnyipropetrovszk megyébe, itt nyugat felé haladva több település is Oroszország ellenőrzése alá került az elmúlt egy hétben. Röpcke szerint összesen 6 falut foglaltak el.
  2. Donyeck megye északi részén Limannál is jelentős haladást könyvelhetnek el az oroszok. Itt déli irányba haladva elfoglalták Sandrigolove és Szerednje településeket, ezzel elvágták a délebb található erődváros egyik újabb utánpótlási útvonalát. A háborút megelőzően mintegy 20 ezer fős Liman bevétele fontos lépés lenne az oroszoknak, hogy az egész Donbaszt elfoglalják, mivel innen a Donyec folyón átkeléssel képesek Szlavjanszkot és Kramatorszkot is nyomás alá helyezni.
  3. Novopavlivkánál is kisebb haladást értek el az oroszok azzal, hogy nyugat felé Muravkát elfoglalták. Ez az utolsó falu a régió határa előtt, ezt követően újabb ponton törhetnek be Dnyipropetrovszkba az orosz csapatok.

A felsorolás alapján az feltételezhető, hogy az oroszok lendületben vannak a legtöbb fronton, ám a kulcsfontosságú Pokrovszknál például az utóbbi napokban az ellenkezőjéről jelentett az ukrán vezérkari főnök:

Olekszandr Szirszkij szerint kis lépésekben több területet is visszavettek már.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1399231063
Globál
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Pénzcentrum
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility