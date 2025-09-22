Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző tett közzé friss térképeket a frontvonalak állásairól, több helyen is jelentős orosz nyomulás rajzolódik ki.

A nyílt forráskódú (nyilvánosan elérhető fényképek, videók stb.) adatokat felhasználó, és ezek segítségével a frontvonal eseményeit elemző szakember több térképet is nyilvánosságra hozott, ezek nem festenek túl jó képet Ukrajna szempontjából:

Az orosz haderő egyre mélyebben nyomul be Dnyipropetrovszk megyébe, itt nyugat felé haladva több település is Oroszország ellenőrzése alá került az elmúlt egy hétben. Röpcke szerint összesen 6 falut foglaltak el. #NewsMapAlarming situation in Dnipropetrovsk oblast where Russian invasion forces over the past ten days captured #Vorone, #Sosnivka, #Ternove, #Beresove, #Novomykolaivka and #Kalynivske. pic.twitter.com/l048unkdue https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 22, 2025 Donyeck megye északi részén Limannál is jelentős haladást könyvelhetnek el az oroszok. Itt déli irányba haladva elfoglalták Sandrigolove és Szerednje településeket, ezzel elvágták a délebb található erődváros egyik újabb utánpótlási útvonalát. A háborút megelőzően mintegy 20 ezer fős Liman bevétele fontos lépés lenne az oroszoknak, hogy az egész Donbaszt elfoglalják, mivel innen a Donyec folyón átkeléssel képesek Szlavjanszkot és Kramatorszkot is nyomás alá helyezni. #NewsMap Russian invasion forces captured the center of #Shandryholove and large parts of #Serednye in northern Donetsk oblast. pic.twitter.com/N1qmRCaQ9A https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 22, 2025 Novopavlivkánál is kisebb haladást értek el az oroszok azzal, hogy nyugat felé Muravkát elfoglalták. Ez az utolsó falu a régió határa előtt, ezt követően újabb ponton törhetnek be Dnyipropetrovszkba az orosz csapatok. #NewsMap Russian invasion forces captured #Muravka in Western Donetsk oblast – the last village before the strategic Dnipropetrovsk town of #Novopavlivka. pic.twitter.com/9lZin2VozM https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 22, 2025

A felsorolás alapján az feltételezhető, hogy az oroszok lendületben vannak a legtöbb fronton, ám a kulcsfontosságú Pokrovszknál például az utóbbi napokban az ellenkezőjéről jelentett az ukrán vezérkari főnök:

Olekszandr Szirszkij szerint kis lépésekben több területet is visszavettek már.

