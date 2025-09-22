Hatalmas az igény az Sz-400-as rendszerekre: begyújtotta a rakétákat az orosz hadiipar

Az orosz légierő továbbra is hatalmas keresettel bír az Sz-400-as és az Sz-350-es légvédelmi rendszerek rakétáira, miközben a külföldi megrendelések teljesítése is kihívások elé állítja a gyártót. A cikk kifejezetten a 2025-ös májusi nagyszabású összecsapást emeli ki, amely során az indiai légierő közlése szerint az általuk üzemeltetett Sz-400-as rendszer nagy hatékonysággal működött, ez további rendeléseket generált. Moszkva ezt használja a légtér védelmére, jelenleg több mint 35 ezred áll szolgálatban. Az állandó ukrán dróntámadások alaposan igénybe veszik a kapacitásokat, ezért állandó készletfeltöltésre van szükség.
A gyártó Almaz-Antey konszern törekszik az igények kielégítésére, nemrégiben közleményt is adtak ki erről:
Az új gyártóüzemek üzembe helyezése nemcsak azt tette lehetővé a konszern számára, hogy bizonyos felszereléseket a tervezettnél korábban szállítson a csapatoknak, hanem számos termék gyártását megnégyszerezte, és más rakétarendszerek termelését is növelte.
Hozzátették, hogy az „elmúlt egy évben az Sz-350-es és az Sz-400-as berendezéseinek gyártása is a duplájára nőtt”. Kifejtették, hogy utóbbiakat már a felpörgetés előtt is a világon a legnagyobb mennyiségben gyártották. Vlagyimir Putyin orosz elnök
2023 januárjában utalt az ország föld-levegő rakétarendszerek termelési kapacitásának mértékére, bár a hangzatos kijelentését többen is megkérdőjelezték.
A termelés növelését még a 2000-es évek elején határozták el, ekkor három jelentős új létesítmény építését rendelték el rakétarendszerek gyártására, köztük az Obuhov-gyár új szárnyát, a teljesen modernizált kirovi Avitek gyárat és a nyizsnyij novgorodi NMP gyárat. A súlyos késedelmek miatt mindez csak 2010 után valósult meg. A gyártóoldal kapacitásának megugrása még mindig nem volt képes a szükségleteket kielégíteni, különösen az orosz-ukrán háború kirobbanását követően, ezért tovább kellett emelni a gyártási darabszámot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt az elemző: csökkentésre ajánlják a Molt, az osztalék is alacsonyabb lehet
Jelentős célárvágás érkezett.
Figyelmeztetés jött Washingtonból: taktikát váltott Putyin, elfelejthetjük a békét
Már a NATO is célkeresztbe kerülhet.
Választási bukástól tartva véshetik kőtáblába az EU-s források jövőjét
A francia jobboldal kaszálhatja el az együttműködés alapjait.
Imperialista mesterterv? Tagadják Donald Trump vádjait, a béke érdekében párbeszédet sürgetnek
Állítják, álhír csupán a drogkereskedelem.
A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén
Hiába a rossz hangulat.
Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam
A Volkswagent is adni kezdték a befektetők.
Még zajlik a hibaelhárítás a Keleti pályaudvaron
Nem minden alakult úgy, ahogy tervezték.
Történelmi akciót hajtott végre az ukrán hírszerzés: több Be-12 Csajka is megsemmisült
Soha nem történt még ilyen.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?