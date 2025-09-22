Hatalmas az igény az Sz-400-as rendszerekre: begyújtotta a rakétákat az orosz hadiipar

Az orosz légierő továbbra is hatalmas keresettel bír az Sz-400-as és az Sz-350-es légvédelmi rendszerek rakétáira, miközben a külföldi megrendelések teljesítése is kihívások elé állítja a gyártót. A cikk kifejezetten a 2025-ös májusi nagyszabású összecsapást emeli ki, amely során az indiai légierő közlése szerint az általuk üzemeltetett Sz-400-as rendszer nagy hatékonysággal működött, ez további rendeléseket generált. Moszkva ezt használja a légtér védelmére, jelenleg több mint 35 ezred áll szolgálatban. Az állandó ukrán dróntámadások alaposan igénybe veszik a kapacitásokat, ezért állandó készletfeltöltésre van szükség.

A gyártó Almaz-Antey konszern törekszik az igények kielégítésére, nemrégiben közleményt is adtak ki erről:

Az új gyártóüzemek üzembe helyezése nemcsak azt tette lehetővé a konszern számára, hogy bizonyos felszereléseket a tervezettnél korábban szállítson a csapatoknak, hanem számos termék gyártását megnégyszerezte, és más rakétarendszerek termelését is növelte.

Hozzátették, hogy az „elmúlt egy évben az Sz-350-es és az Sz-400-as berendezéseinek gyártása is a duplájára nőtt”. Kifejtették, hogy utóbbiakat már a felpörgetés előtt is a világon a legnagyobb mennyiségben gyártották. Vlagyimir Putyin orosz elnök

2023 januárjában utalt az ország föld-levegő rakétarendszerek termelési kapacitásának mértékére, bár a hangzatos kijelentését többen is megkérdőjelezték.

A termelés növelését még a 2000-es évek elején határozták el, ekkor három jelentős új létesítmény építését rendelték el rakétarendszerek gyártására, köztük az Obuhov-gyár új szárnyát, a teljesen modernizált kirovi Avitek gyárat és a nyizsnyij novgorodi NMP gyárat. A súlyos késedelmek miatt mindez csak 2010 után valósult meg. A gyártóoldal kapacitásának megugrása még mindig nem volt képes a szükségleteket kielégíteni, különösen az orosz-ukrán háború kirobbanását követően, ezért tovább kellett emelni a gyártási darabszámot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images