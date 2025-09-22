Jelentett a hírszerzés: nehézfegyverekkel szerelik fel Putyin elnök személyes gárdáját, jönnek a harckocsik

Közzétette a legfrissebb jelentését a brit Védelmi Minisztérium, amelyben a Roszgvardija körüli változtatásokról írnak.

A brit hírszerzés négy pontban foglalta össze a legfontosabb információkat a közösségi médiában nyilvánosságra hozott posztjukban:

A Roszgvardija, vagyis az Orosz Nemzeti Gárda harckocsizó egységekkel bővíti a képességeit. Ezt Viktor Zolotov, az egység vezetője jelentette be (ő korábban Vlagyimir Putyin elnök testőre is volt), ennek lényege, hogy folyamatosan erősítik a nehézfegyverzet szerepét.

Ezeket az egységeket Ukrajna elfoglalt területeire is telepítették, ahol biztonsági műveleteket hajtanak végre. Néhányan egyenesen a frontvonalra vannak telepítve, annak ellenére, hogy ehhez nincsenek megfelelően felkészítve. Vlagyimir Putyin még 2023 augusztusában döntötte el, hogy az Orosz Nemzeti Gárda egységeit nehézfegyverekkel is fel kell szerelni. A lépés nem sokkal követte a Wagner zsoldosbrigád júniusi lázadását. Zolotov azt állítja, hogy akkor a Roszgvardija határozottan fellépett a felkelőkkel szemben, a valóságban nincs bizonyíték a hatékony ellenállásra. Mindez azt jelenti, hogy Moszkva komoly belpolitikai válsággal nézett szembe, amely könnyen súlyosabb belbiztonsági problémákat okozhatott volna.

A Roszgvardija létrehozása még 2016-ban történt, és már akkor is közvetlenül az elnök alá vonták. Zolotov szerint

a 2023 nyár elejei oroszországi eseményeket határozott fellépéssel sokkal hamarabb meg lehetett volna akadályozni.

Kiemelte, hogy szerinte a Roszgvardija valójában nagyon fontos szerepet játszott a Wagner zsoldosainak megállításában, de azért nem voltak látványos akciók, mivel az útvonalakon keresztül akadályozták, hogy a hadoszlopok közelebb kerüljenek a fővároshoz.

Címlapkép forrása: Bestalex via Wikimedia Commons