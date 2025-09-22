  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: nehézfegyverekkel szerelik fel Putyin elnök személyes gárdáját, jönnek a harckocsik
Jelentett a hírszerzés: nehézfegyverekkel szerelik fel Putyin elnök személyes gárdáját, jönnek a harckocsik

Közzétette a legfrissebb jelentését a brit Védelmi Minisztérium, amelyben a Roszgvardija körüli változtatásokról írnak.

A brit hírszerzés négy pontban foglalta össze a legfontosabb információkat a közösségi médiában nyilvánosságra hozott posztjukban:

  • A Roszgvardija, vagyis az Orosz Nemzeti Gárda harckocsizó egységekkel bővíti a képességeit. Ezt Viktor Zolotov, az egység vezetője jelentette be (ő korábban Vlagyimir Putyin elnök testőre is volt), ennek lényege, hogy folyamatosan erősítik a nehézfegyverzet szerepét.
  • A nagyjából 400 ezer főből álló Roszgravrija közvetlenül az elnök felügyelete alá tartozik, nem pedig a védelmi minisztérium. Ez azt biztosítja, hogy az elnök képes legyen fenntartani az országon belüli békét, ezzel garantálva a rezsim túlélését. Ezeket az egységeket Ukrajna elfoglalt területeire is telepítették, ahol biztonsági műveleteket hajtanak végre. Néhányan egyenesen a frontvonalra vannak telepítve, annak ellenére, hogy ehhez nincsenek megfelelően felkészítve.
  • Vlagyimir Putyin még 2023 augusztusában döntötte el, hogy az Orosz Nemzeti Gárda egységeit nehézfegyverekkel is fel kell szerelni. A lépés nem sokkal követte a Wagner zsoldosbrigád júniusi lázadását. Zolotov azt állítja, hogy akkor a Roszgvardija határozottan fellépett a felkelőkkel szemben, a valóságban nincs bizonyíték a hatékony ellenállásra. Mindez azt jelenti, hogy Moszkva komoly belpolitikai válsággal nézett szembe, amely könnyen súlyosabb belbiztonsági problémákat okozhatott volna.
  • A harckocsizó egységek felállítása egyben azt jelentik, hogy egyre inkább a militarizáció útjára lépett az Orosz Nemzeti Gárda. A másik fontos jelentése, hogy az elnök továbbra is jelentős bizalmat ad a belbiztonságiaknak, erősen támaszkodik rájuk.

A Roszgvardija létrehozása még 2016-ban történt, és már akkor is közvetlenül az elnök alá vonták. Zolotov szerint

a 2023 nyár elejei oroszországi eseményeket határozott fellépéssel sokkal hamarabb meg lehetett volna akadályozni.

Kiemelte, hogy szerinte a Roszgvardija valójában nagyon fontos szerepet játszott a Wagner zsoldosainak megállításában, de azért nem voltak látványos akciók, mivel az útvonalakon keresztül akadályozták, hogy a hadoszlopok közelebb kerüljenek a fővároshoz.

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Címlapkép forrása: Bestalex via Wikimedia Commons

