Kiderült: komoly bajba kerülhet a NATO, ha az oroszok tényleg támadnak
Kiderült: komoly bajba kerülhet a NATO, ha az oroszok tényleg támadnak

Portfolio
A lengyel fiatalok nagy része nem menne önként katonának, ha megtámadná egy ellenséges hatalom az országot, de a széles körű lakosság körében sem kifejezetten magas a honvédelmi kedv – írja az IBRiS kutatócég pollját elemezve a lengyel Defence24.

A kutatásból kiderül: a teljes lengyel lakosság 49,1%-a nem vonulna be önként katonának, ha egy ellenséges ország megtámadná Lengyelországot, 44,8% látja csupán úgy, hogy „biztosan” vagy „valószínűleg” fegyvert fogna hazája védelmében (a maradék nem tudja).

A katonakorú, 18-29 éves fiatalok közt 69% azok aránya, akik biztosan nem vagy „valószínűleg nem” vállalnának katonai szolgálatot,

alig 13% válaszolta azt, hogy „valószínűleg” megvédenék hazájukat és senki nem mondta azt, hogy biztosan önként fegyvert fognának.

A 30 és 49 közti korosztályban a legnagyobb a honvédelmi kedv: a válaszadók 60%-a legalább nyitott lenne a fegyveres szolgálatra.

A poll arra is kitér, hogy a lengyel nők 33%-a vállalna honvédelmi szolgálatot ellenséges támadás esetén, a férfiak 54%-a fogna fegyvert.  

A kutatásban 1067 lengyel állampolgár véleményét kérték ki. A támadó országot nem nevezték meg, de

Lengyelország, mint a NATO egyik legfontosabb keleti védőbástyája, elsősorban egy közös orosz-belarusz támadástól tart. Lengyelország védelme kulcsfontosságú az egész NATO biztonságának szempontjából.

A poll arra nem tért ki, hogy a sorozás elől is elmenekülnének-e a válaszadók, a kutatás csak az önkéntes szolgálatra kérdezett rá.

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Címlapkép forrása: Getty Images

