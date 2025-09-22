Kimondta Putyin: ideje, hogy leálljunk – Oroszország nem akar tovább eszkalálni

Oroszország nem szeretne újabb fegyverkezési versenyt látni a világon és nem áll érdekében a háború további eszkalációja sem – jelentette ki ma délután Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A moszkvai vezető az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén beszélt, ahol az Új START szerződés volt a fő téma, erről itt számoltunk be részletesen:

Oroszország nem szeretné tovább eszkalálni a feszültséget és hevíteni a fegyverkezési versenyt”

– jelentette ki az ülésen az orosz elnök a TASZSZ beszámolója szerint.

Arra is kitért, hogy szerinte az orosz (nukleáris) elrettentés fenntartása szükséges és ennek készültségi szintje megfelelő. Mindemellett Oroszország készen áll arra, hogy „katonai-technikai” választ adjon, ha „stratégiai fenyegetéssel” szembesül – tette hozzá.

Az orosz haderő az elmúlt két hét során több olyan lépést is tett, melyet a Nyugat a konfliktus eszkalációjának tekint: orosz drónok csapódtak be Lengyelország, Románia és a balti államok területére, orosz vadászgépek repültek át az észt légtéren, illetve egy balti lengyel fúrótorony biztonsági zónájában.

Számos nyugati vezető beszélt arról ezen események kapcsán, hogy szerintük Oroszország a NATO védelmi rendszereit teszteli.