Kirk-gyilkosság: százezren búcsúztak a megölt aktivistától, Trump is felszólalt

Amerika egy gyászoló, sokkos állapotban lévő nemzet, kevesebb mint két héttel ezelőtt megfosztották korunk egyik legragyogóbb fényétől, nemzedéke óriásától, de mindenekelőtt egy odaadó férjtől, apától, fiútól, elkötelezett kereszténytől. Charles James Kirköt galádul meggyilkolta egy radikalizálódott hidegvérű szörnyeteg, amiért a szívéből jövő igazságot szólta
- fogalmazott Trump, közel százezresre becsült tömeg előtt felszólalva.
"Erőszakosan megölték, mert az igazságért és szabadságért szólalt fel, Istenért, hazáért és a józan észért. Merényletet követtek el ellene, mert bátran és merészen élt és ragyogóan, megalkuvás nélkül érvelt. Azt tette, ami helyes volt nemzetünk számára" - mondta az amerikai elnök.
Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y https://t.co/GUiW7NBb0y— Acyn (@Acyn) September 21, 2025
A Hill cikke szerint a felszólalók többsége Kirk örökségére, hitére és az általa épített mozgalomra összpontosított, az olykor kampánybeszédbe hajló Trump ugyanakkor nem igazán próbálta meg áthidalni azokat az Egyesült Államokat jellemző politikai törésvonalakat, amelyek Kirk megölése után csak tovább mélyültek.
Ő nem gyűlölte az ellenfeleit, a legjobbat akarta nekik. Én ebben nem értettem egyet Charlie-val. Én gyűlölöm az ellenfeleimet, és nem akarom, hogy jól járjanak. Sajnálom
- jelentette ki Trump, aki emellett előrebocsátotta, hogy hétfőn bejelentést tesz az autizmus kapcsán, továbbá dicsekedett az általa bevezetett vámokkal, és megemlítette, a demokraták "úgy csaltak, mint a kutyák" a 2020-as választáson.
A republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy azon a borzalmas napon, szeptember 10-én az amerikai szabadság legnagyobb igehirdetője halhatatlanná lett. Mint mondta, Kirk fordulópontot szeretett volna elérni az Egyesült Államokban, és ennek érdekében egész munkásságát főleg a fiatalok meggyőzésének szentelte. Méltatta roppant munkabírását is, hangsúlyozva, hogy évente mintegy 200 beszélgetést tartott főleg egyetemeken.
Charlie Kirk nagyon szerette Amerikát, és Amerika szerette őt, ezt mutatja a gyászszertartásán jelen lévő százezres tömeg is
- hangoztatta Trump, emlékeztetve, hogy az ország legmagasabb polgári kitüntetését adományozza Kirknek, a Szabadság-érdemrendet.
Kiemelte azt is, hogy Kirk halála milliókat mozgatott meg világszerte, Európában is számos országban tömegek emlékeztek meg róla, tiltakozva kegyetlen meggyilkolása ellen. Kijelentette, hogy a Kirk elleni merénylet az egész nemzet ellen irányult, és reményét fejezte ki, hogy a tettes elnyeri méltó büntetését.
A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA konzervatív csoport alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg szeptember 10-én.
Trump a szertartáson személyesen nyilvánított részvétet Kirk özvegyének és utódjának a Turning Point élén.
Kirk búcsúztatásán az amerikai kormányzat számos tagja jelen volt és felszólalt, illetve részt vett Elon Musk techmilliárdos is. Beszédet mondott J. D. Vance is.
Charlie Kirk sok igazságot hozott el életében
- fejtette ki az amerikai alelnök, ezek között említve azt, hogy a fiataloknak érdekük fűződik a jövő alakításához, hogy a házasság és a család a legmagasztosabb célok, hogy egy nemzet elhervad, ha nem hoz rendet a lakóközösségekbe és jólétet az embereknek, hogy az élet értékes és harcolnunk kell védelméért mindig és annak minden szakaszában, de
leginkább azt az igazságot, hogy Jézus a királyok királya és minden igazság ebből az alapvető igazságból ered.
A jobboldali aktivista temetésére szűk családi körben kerül sor.
Kirk özvegye is felszólalt
Charlie Kirk megújulást kívánt hazájának, ennek szolgálatába állította egész munkásságát - jelentette ki a hónap elején meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista búcsúztatóján felesége és mozgalmának új vezetője, Erika Kirk.
Emlékeztetett arra, mennyire fontos volt férjének Isten szolgálata, és kijelentette, hogy halálát úgy értékelte, az Úr magához szólította. Úgy vélte, hogy Kirk halála fordulópont volt az ország életében.
Erika Kirk felszólalt az erőszak ellen, és emlékeztetett arra, hogy Charlie Kirknek a mozgalom eszméinek terjesztésében a beszélgetés volt a fő módszere.
Erőszakra sohasem erőszak a válasz
- emelte ki, a szeretet fontosságát hangoztatva.
Erika Kirk: https://t.co/jy8W7YrmVs— CSPAN (@cspan) September 21, 2025
Az özvegy elmesélte azt is, hogy amikor a merénylet után a kórházban újra látta férje testét, férjét halvány mosolyt látott az ajkán, amiből arra következtetett, hogy nem szenvedett a halála előtt.
Családunk, házasságunk csodálatos volt, Charlie nagyon hiányozni fog nekem
- mondta el Erika Kirk, és emlékeztetett arra, hogy Charlie Kirk számára kiemelten fontos volt a család szerepe a személyes életében és társadalomszemléletében is, és azt tanította, hogy házastársára mindenki segítőként tekintsen.
Férje után Erika Kirköt választották a a Turning Point USA vezetőjévé.
Ezzel kapcsolatban hangoztatta, hogy tovább szeretné vinni férjének örökségét, köztük azt a törekvését, amely szerint irányt kívánt mutatni a társadalomban helyüket kereső fiataloknak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Caroline Brehman
Kritikus helyzet az acéliparban
Hamarosan léphet az EU.
A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?
Két fontos tényező miatt cibálhatják meg a devizapiacokat.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
2008-ban kezdtek befektetni, most véget ért egy korszak.
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Ez mindent megváltoztathat.
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Az MVM-mel kötött 18 milliárd forintos szerződésnek köszönhetően.
Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa
Mindezt csak tetézi, hogy kedden az MNB is kimondja ítéletét.
Boldog születésnapot, 6,5%-os alapkamat! Meddig marad az MNB szigora?
Egy éve nem változott a kamat.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod