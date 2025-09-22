Kirk-gyilkosság: százezren búcsúztak a megölt aktivistától, Trump is felszólalt

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai hazafiak krónikáiban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glendale-i State Farm stadionban.

Amerika egy gyászoló, sokkos állapotban lévő nemzet, kevesebb mint két héttel ezelőtt megfosztották korunk egyik legragyogóbb fényétől, nemzedéke óriásától, de mindenekelőtt egy odaadó férjtől, apától, fiútól, elkötelezett kereszténytől. Charles James Kirköt galádul meggyilkolta egy radikalizálódott hidegvérű szörnyeteg, amiért a szívéből jövő igazságot szólta

- fogalmazott Trump, közel százezresre becsült tömeg előtt felszólalva.

"Erőszakosan megölték, mert az igazságért és szabadságért szólalt fel, Istenért, hazáért és a józan észért. Merényletet követtek el ellene, mert bátran és merészen élt és ragyogóan, megalkuvás nélkül érvelt. Azt tette, ami helyes volt nemzetünk számára" - mondta az amerikai elnök.

A Hill cikke szerint a felszólalók többsége Kirk örökségére, hitére és az általa épített mozgalomra összpontosított, az olykor kampánybeszédbe hajló Trump ugyanakkor nem igazán próbálta meg áthidalni azokat az Egyesült Államokat jellemző politikai törésvonalakat, amelyek Kirk megölése után csak tovább mélyültek.

Ő nem gyűlölte az ellenfeleit, a legjobbat akarta nekik. Én ebben nem értettem egyet Charlie-val. Én gyűlölöm az ellenfeleimet, és nem akarom, hogy jól járjanak. Sajnálom

- jelentette ki Trump, aki emellett előrebocsátotta, hogy hétfőn bejelentést tesz az autizmus kapcsán, továbbá dicsekedett az általa bevezetett vámokkal, és megemlítette, a demokraták "úgy csaltak, mint a kutyák" a 2020-as választáson.

A republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy azon a borzalmas napon, szeptember 10-én az amerikai szabadság legnagyobb igehirdetője halhatatlanná lett. Mint mondta, Kirk fordulópontot szeretett volna elérni az Egyesült Államokban, és ennek érdekében egész munkásságát főleg a fiatalok meggyőzésének szentelte. Méltatta roppant munkabírását is, hangsúlyozva, hogy évente mintegy 200 beszélgetést tartott főleg egyetemeken.

Charlie Kirk nagyon szerette Amerikát, és Amerika szerette őt, ezt mutatja a gyászszertartásán jelen lévő százezres tömeg is

- hangoztatta Trump, emlékeztetve, hogy az ország legmagasabb polgári kitüntetését adományozza Kirknek, a Szabadság-érdemrendet.

Kiemelte azt is, hogy Kirk halála milliókat mozgatott meg világszerte, Európában is számos országban tömegek emlékeztek meg róla, tiltakozva kegyetlen meggyilkolása ellen. Kijelentette, hogy a Kirk elleni merénylet az egész nemzet ellen irányult, és reményét fejezte ki, hogy a tettes elnyeri méltó büntetését.

A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA konzervatív csoport alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg szeptember 10-én.

Trump a szertartáson személyesen nyilvánított részvétet Kirk özvegyének és utódjának a Turning Point élén.

Kirk búcsúztatásán az amerikai kormányzat számos tagja jelen volt és felszólalt, illetve részt vett Elon Musk techmilliárdos is. Beszédet mondott J. D. Vance is.

Charlie Kirk sok igazságot hozott el életében

- fejtette ki az amerikai alelnök, ezek között említve azt, hogy a fiataloknak érdekük fűződik a jövő alakításához, hogy a házasság és a család a legmagasztosabb célok, hogy egy nemzet elhervad, ha nem hoz rendet a lakóközösségekbe és jólétet az embereknek, hogy az élet értékes és harcolnunk kell védelméért mindig és annak minden szakaszában, de

leginkább azt az igazságot, hogy Jézus a királyok királya és minden igazság ebből az alapvető igazságból ered.

A jobboldali aktivista temetésére szűk családi körben kerül sor.

Kirk özvegye is felszólalt

Charlie Kirk megújulást kívánt hazájának, ennek szolgálatába állította egész munkásságát - jelentette ki a hónap elején meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista búcsúztatóján felesége és mozgalmának új vezetője, Erika Kirk.

Emlékeztetett arra, mennyire fontos volt férjének Isten szolgálata, és kijelentette, hogy halálát úgy értékelte, az Úr magához szólította. Úgy vélte, hogy Kirk halála fordulópont volt az ország életében.

Erika Kirk felszólalt az erőszak ellen, és emlékeztetett arra, hogy Charlie Kirknek a mozgalom eszméinek terjesztésében a beszélgetés volt a fő módszere.

Erőszakra sohasem erőszak a válasz

- emelte ki, a szeretet fontosságát hangoztatva.

Az özvegy elmesélte azt is, hogy amikor a merénylet után a kórházban újra látta férje testét, férjét halvány mosolyt látott az ajkán, amiből arra következtetett, hogy nem szenvedett a halála előtt.

Családunk, házasságunk csodálatos volt, Charlie nagyon hiányozni fog nekem

- mondta el Erika Kirk, és emlékeztetett arra, hogy Charlie Kirk számára kiemelten fontos volt a család szerepe a személyes életében és társadalomszemléletében is, és azt tanította, hogy házastársára mindenki segítőként tekintsen.

Férje után Erika Kirköt választották a a Turning Point USA vezetőjévé.

Ezzel kapcsolatban hangoztatta, hogy tovább szeretné vinni férjének örökségét, köztük azt a törekvését, amely szerint irányt kívánt mutatni a társadalomban helyüket kereső fiataloknak.

