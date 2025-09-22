Komoly dilemma előtt áll a politikus, aki Donald Trump után meghatározhatja Amerika jövőjét

Egy esetleges szenátusi megmérettetés különösen érdekes lenne a párt jövője szempontjából, hiszen
2028-ban újraválasztás előtt áll a demokraták frakcióvezetője, a 74 éves Chuck Schumer.
Egy New York-i összecsapás Schumer és Ocasio-Cortez között generációs küzdelemmel érne fel a Demokrata Párt hagyományos establishmentjéhez tartozó szenátor és a feltörekvő progresszív sztár között.
A 35 éves képviselő az idei év folyamán országszerte kampányolt, beleértve New York állam azon részeit is, amelyek távol esnek bronxi és queensi választókerületétől. Amellett, hogy nyáron tartott több lakossági fórumot az állam északi részén,
részt vett Bernie Sanders vermonti független szenátor "Harc az oligarchia ellen" elnevezésű országos körútján is.
AOC egyes közeli szövetségesei úgy vélik, még akkor is elindulhat a 2028-as demokrata elnökjelöltségért, ha nem gondolja, hogy ténylegesen nyerhet, csak hogy biztosítsa a progresszív szárny képviseletét az előválasztáson.
Ocasio-Cortez emellett milliókat fektetett be a már amúgy is jelentős online jelenlétének növelésébe. A képviselő a különböző közösségi médiaplatformokon összesen 36,7 millió követővel rendelkezik, messze megelőzve Schumert és a legtöbb potenciális demokrata elnökjelölt-aspiránst.
Kyle Tharp, a Chaotic Era nevű hírlevél szerzője szerint
csapata többet költött digitális hirdetésekre, mint szinte bármely más politikus 2025-ben, és ennek eredményeként több százezer új kis összegű adományt gyűjtöttek be.
A New York-i képviselő az Axios szerint Sanders korábbi vezető tanácsadóit is bevonta a stábjába, akik közül többen
Ocasio-Cortezben látják a demokratikus szocialista szenátor azon örökösét, aki képes lehet kiterjeszteni Sanders bázisát a párt balszárnyán túlra is.
Ari Rabin-Havt, Sanders volt vezető tanácsadója szerint AOC-nek
olyan támogatói bázisa van, amely sok szempontból nagyobb potenciális szélességgel rendelkezik, mint Bernie-é. Az arrogancia csúcsa lenne azt feltételezni, hogy nem nyerhetné meg a 2028-as jelölést.
Bár Ocasio-Cortez még nem döntött a jövőjéről, az Axios információi alapján azon dolgozik a csapata, hogy nyitva hagyjon számára több választási lehetőséget is.
Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
Drasztikus a helyzet Bajorországban – Közelít hozzánk a front
Érkezik a markáns lehűlés.
Bedőlt egy ország, a történelem egyik legsúlyosabb megszorítását hajtották végre
Egy évtized ment a levesbe!
Holland pénzügyminiszter: Ursula von der Leyen reformterve halálra van ítélve
A holland kormány nem kíván még többet fizetni a közös költségvetésbe.
Orbán Viktor: nem várunk Brüsszelre!
A parlamentben beszélt a miniszterelnök.
Százezrek élete változhat meg Magyarországon - Mi az egészséges élet titka?
Új trend van kibontakozóban idehaza.
Ikonikus gyorsétterem nyílik a magyar nagyvárosban, ennek sokan fognak örülni
Megérkezik a Pizza Hut Szombathelyre.
Brüsszel vizsgálja, hogy újabb EU-forrásokat szabadítson fel Magyarország számára
Azt viszont határozottan cáfolta az Európai Bizottság, hogy politikai megalkuvásra készülnének.
Öt év alatt az ötlettől a csúcsig: így vált válságban vett telkekből logisztikai birodalommá a HelloParks
A HelloParks sikertörténete a magyar logisztikai ingatlanpiacon.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod