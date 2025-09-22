  • Megjelenítés
Komoly dilemma előtt áll a politikus, aki Donald Trump után meghatározhatja Amerika jövőjét
Komoly dilemma előtt áll a politikus, aki Donald Trump után meghatározhatja Amerika jövőjét

A Demokrata Párt élvonalához sorolt New York-i kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez előtt komoly döntés áll 2028-cal kapcsolatban: az Axios forrásai szerint vagy az állam szenátori pozícióját vagy a demokrata elnökjelöltséget célozhatja meg a politikus három év múlva.

Egy esetleges szenátusi megmérettetés különösen érdekes lenne a párt jövője szempontjából, hiszen

2028-ban újraválasztás előtt áll a demokraták frakcióvezetője, a 74 éves Chuck Schumer.

Egy New York-i összecsapás Schumer és Ocasio-Cortez között generációs küzdelemmel érne fel a Demokrata Párt hagyományos establishmentjéhez tartozó szenátor és a feltörekvő progresszív sztár között.

A 35 éves képviselő az idei év folyamán országszerte kampányolt, beleértve New York állam azon részeit is, amelyek távol esnek bronxi és queensi választókerületétől. Amellett, hogy nyáron tartott több lakossági fórumot az állam északi részén,

részt vett Bernie Sanders vermonti független szenátor "Harc az oligarchia ellen" elnevezésű országos körútján is.

AOC egyes közeli szövetségesei úgy vélik, még akkor is elindulhat a 2028-as demokrata elnökjelöltségért, ha nem gondolja, hogy ténylegesen nyerhet, csak hogy biztosítsa a progresszív szárny képviseletét az előválasztáson.

Ocasio-Cortez emellett milliókat fektetett be a már amúgy is jelentős online jelenlétének növelésébe. A képviselő a különböző közösségi médiaplatformokon összesen 36,7 millió követővel rendelkezik, messze megelőzve Schumert és a legtöbb potenciális demokrata elnökjelölt-aspiránst.

Kyle Tharp, a Chaotic Era nevű hírlevél szerzője szerint

csapata többet költött digitális hirdetésekre, mint szinte bármely más politikus 2025-ben, és ennek eredményeként több százezer új kis összegű adományt gyűjtöttek be.

A New York-i képviselő az Axios szerint Sanders korábbi vezető tanácsadóit is bevonta a stábjába, akik közül többen

Ocasio-Cortezben látják a demokratikus szocialista szenátor azon örökösét, aki képes lehet kiterjeszteni Sanders bázisát a párt balszárnyán túlra is.

Ari Rabin-Havt, Sanders volt vezető tanácsadója szerint AOC-nek

olyan támogatói bázisa van, amely sok szempontból nagyobb potenciális szélességgel rendelkezik, mint Bernie-é. Az arrogancia csúcsa lenne azt feltételezni, hogy nem nyerhetné meg a 2028-as jelölést.

Bár Ocasio-Cortez még nem döntött a jövőjéről, az Axios információi alapján azon dolgozik a csapata, hogy nyitva hagyjon számára több választási lehetőséget is.

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

