Meghúzta a vörös vonalat a NATO-hatalom vezetője: azonnal tüzelni fognak, ha ezt meglépik az oroszok

A NATO-tag Lengyelország nem habozik lelőni azokat a repülő tárgyakat, amelyek megsértik a légterét és veszélyt jelentenek, azonban körültekintőbben jár el a kevésbé egyértelmű esetekben - közölte a lengyel kormányfő.
Meghozzuk a döntést a repülő objektumok lelövéséről, amikor megsértik a területünket és Lengyelország felett repülnek - erről egyáltalán nincs vita
- mondta Donald Tusk egy sajtótájékoztatón.
Hozzátette, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor hosszabb mérlegelésre van szükség, mielőtt tüzet nyitnának. Példaként hozott fel egy korábbi esetet, amikor orosz vadászgépek suhantak el a Petrobaltic fúrótorony felett, de nem léptek be a lengyel légtérbe. Szerinte ilyenkor helyen jártak el, hogy nem kezdtek el lőni, mivel nem a saját felségvizeiket érintette az eset. Tusk kijelentette, hogy bizonyosnak kell lennie abban is, hogy Lengyelország nem maradna egyedül, ha egy konfliktus eszkalálódni kezdene.
Teljesen biztosnak kell lennem abban is... hogy minden szövetséges pontosan ugyanúgy kezeli majd ezt a helyzetet, mint mi
- fogalmazott.
Az észt hatóságok szerint három orosz vadászgép megsértette légterüket pénteken, ami fokozta a NATO-vezetők aggodalmát, hogy Moszkva a szövetség készültségét és elszántságát teszteli. Oroszország hétfőn cáfolta az észt légtérsértés vádját, és azt állította, hogy az csak a feszültség szítására szolgál. A feltételezett észt incidens azt követően történt, hogy szeptember 9-10. éjszakáján több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Lengyelország pénteken azt is közölte, hogy két orosz vadászgép megsértette a Balti-tengeren található Petrobaltic fúrótorony biztonsági zónáját.
Címlapkép forrása: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Warren Spearman via Wikimedia Commons
Történelmi fordulat a vásárlásban
A magyarok már többet költenek külföldi webshopokban, mint itthon.
Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!
Jobban élnek a nyugdíjasok, mint a dolgozók.
Döntött a Suzuki: változik az arculat
Új lesz a logó.
Mészáros Lőrincék megvásároltak egy nagy agrárcéget
800 tejelő tehene van a cégnek.
Meddig eshet a Mol?
Fontos szinthez közelít az árfolyam.
Putyin kedvenc nyaralóhelyét érte ukrán támadás: a hírhedt FSZB titkosszolgálati bázisára csaptak le
Magas rangú vendégeket vettek célba.
Pécsen folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni! Szeptember 30. Corso Hotel, Pécs.
Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti
Szakadó árfolyamok.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod