Meghúzta a vörös vonalat a NATO-hatalom vezetője: azonnal tüzelni fognak, ha ezt meglépik az oroszok

A NATO-tag Lengyelország nem habozik lelőni azokat a repülő tárgyakat, amelyek megsértik a légterét és veszélyt jelentenek, azonban körültekintőbben jár el a kevésbé egyértelmű esetekben - közölte a lengyel kormányfő.

Meghozzuk a döntést a repülő objektumok lelövéséről, amikor megsértik a területünket és Lengyelország felett repülnek - erről egyáltalán nincs vita

- mondta Donald Tusk egy sajtótájékoztatón.

Hozzátette, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor hosszabb mérlegelésre van szükség, mielőtt tüzet nyitnának. Példaként hozott fel egy korábbi esetet, amikor orosz vadászgépek suhantak el a Petrobaltic fúrótorony felett, de nem léptek be a lengyel légtérbe. Szerinte ilyenkor helyen jártak el, hogy nem kezdtek el lőni, mivel nem a saját felségvizeiket érintette az eset. Tusk kijelentette, hogy bizonyosnak kell lennie abban is, hogy Lengyelország nem maradna egyedül, ha egy konfliktus eszkalálódni kezdene.

Teljesen biztosnak kell lennem abban is... hogy minden szövetséges pontosan ugyanúgy kezeli majd ezt a helyzetet, mint mi

- fogalmazott.

Az észt hatóságok szerint három orosz vadászgép megsértette légterüket pénteken, ami fokozta a NATO-vezetők aggodalmát, hogy Moszkva a szövetség készültségét és elszántságát teszteli. Oroszország hétfőn cáfolta az észt légtérsértés vádját, és azt állította, hogy az csak a feszültség szítására szolgál. A feltételezett észt incidens azt követően történt, hogy szeptember 9-10. éjszakáján több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Lengyelország pénteken azt is közölte, hogy két orosz vadászgép megsértette a Balti-tengeren található Petrobaltic fúrótorony biztonsági zónáját.

Címlapkép forrása: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Warren Spearman via Wikimedia Commons