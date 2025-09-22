  • Megjelenítés
Megszólalt az európai hatalom a NATO-t ért légtérsértésekről: ha szembe kell szállnunk, meg fogjuk tenni
Megszólalt az európai hatalom a NATO-t ért légtérsértésekről: ha szembe kell szállnunk, meg fogjuk tenni

Portfolio
A brit külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén figyelmeztetett, hogy Oroszország NATO-területre történő behatolásai fegyveres konfliktust idézhetnek elő, amit Moszkva azonnal visszautasított, alaptalannak és hisztérikusnak minősítve az európai aggodalmakat.

Yvette Cooper brit külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén szólalt fel, beszédében pedig szembesítette Oroszországot: "Felelőtlen cselekedeteik közvetlen fegyveres összeütközést kockáztatnak a NATO és Oroszország között. Szövetségünk védelmi jellegű, de ne legyen kétségük afelől, hogy készen állunk megvédeni a NATO légterét és területét."

Cooper hozzátette, hogy

Ha szembe kell szállnunk a NATO légterében engedély nélkül működő repülőgépekkel, akkor meg fogjuk tenni.

Észtország pénteken jelentette, hogy három orosz MiG-31-es vadászgép engedély nélkül behatolt a NATO-tagállam légterébe, és összesen 12 percig tartózkodott ott, mielőtt visszavonulásra kényszerítették őket. Nyugati tisztviselők szerint az incidens a NATO készültségének és elszántságának tesztelésére irányult.

Az eset alig több mint egy héttel azután történt, hogy több mint 20 orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, ami miatt a NATO vadászgépei többet is lelőttek közülük.

Cooper álláspontját más nyugati miniszterek is megerősítették a Biztonsági Tanácsban, jelezve, hogy

a többszöri incidensek nem tekinthetők véletlennek.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-helyettes nagykövete szerint nincs bizonyíték állításaik alátámasztására, és az európai hatalmakat "megalapozatlan" vádaskodással illette.

Nem veszünk részt ebben az abszurd színjátékban

- mondta, hozzátéve, hogy Oroszország készen áll a párbeszédre, ha Európa komolyan akar tárgyalni a kontinens biztonságáról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

