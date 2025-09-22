  • Megjelenítés
Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap
Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Elemzők szerint Vlagyimir Putyin tovább fokozhatja az Ukrajnára nehezedő katonai nyomást, miután arra a következtetésre juthattak az oroszok, hogy Donald Trump nem fog érdemben beavatkozni a konfliktusba. Eközben az amerikai elnök New Yorkban egyeztet Volodimir Zelenszkijjel.
Hétfői tudósításunk

Hétfői hírfolyamunk innen érhető el:

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Megszólalt Moszkva a háború állásáról

Az európai államok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy fokozzák a feszültséget, folytassák a háborút Ukrajnában, és minden lehetséges módon erre ösztönözzék Zelenszkijt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Megszólalt Moszkva a háború állásáról
Nem nyugszanak az orosz vadászgépek: most a német Eurofightereket kellett riasztani

Vasárnap reggel két Eurofighter vadászgépet küldtek egy orosz repülőgép kísérésére a Balti-tenger felett, majd a feladatot a svéd NATO-partnerek vették át.

Nem nyugszanak az orosz vadászgépek: most a német Eurofightereket kellett riasztani
Napokon belül összeül a NATO - Kiderül, mit reagálnak az orosz fenyegetésre

A NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden ül össze, hogy megvitassa az orosz vadászgépek észt légtérsértését, miután Tallinn az eset miatt a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kért.

Napokon belül összeül a NATO - Kiderül, mit reagálnak az orosz fenyegetésre
Váratlanul kirúgták a legendás orosz vezérezredest

Alekszandr Lapin orosz vezérezredest, aki az ukrajnai háború első szakaszában magas rangú parancsnokként szolgált, elbocsátották a katonai szolgálatból - jelentette az RBC orosz médium egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva.

Váratlanul kirúgták a legendás orosz vezérezredest
Itt a NATO válasza Oroszországnak!

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.

Itt a NATO válasza Oroszországnak!
Orosz területet lőttek az ukránok

Halálos áldozatot követelt egy ukrán tüzérségi támadás az orosz Belgorod régióban

Orosz területet lőttek az ukránok
ORFK: több mint 6700-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 6733-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 35 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében- áll a közleményben

(MTI)

Globál
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
