Putyin kedvenc nyaralóhelyét érte ukrán támadás: a hírhedt FSZB titkosszolgálati bázisára csaptak le

A detonációkat először helyi Telegram-csatornák jelentették szeptember 21-én este, majd ukrán megfigyelő csatornák is megerősítették az információt. Szergej Akszjonov, Krím Oroszország által kinevezett vezetője szerint ukrán drónok támadták meg a Forosz szanatóriumot, ami három ember halálát és körülbelül 15 személy sérülését okozta. Közlése szerint a faluban található iskolaépület és

a szanatórium területén lévő több létesítmény is megsérült, de nem részletezte, hogy pontosan melyek.

Az orosz védelmi minisztérium eltérő adatokat közölt: szerintük két civil vesztette életét és 15-en sérültek meg. A tárca állítása szerint a csapást nagy robbanóerejű robbanófejekkel felszerelt drónokkal hajtották végre. Korábban azt állították, hogy moszkvai idő szerint 16 és 20 óra között 22 ukrán drónt lőttek le a Fekete-tenger felett, további hármat pedig a Krím felett.

A Forosz szanatórium régóta az FSZB-hez köthető létesítmény, Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is itt töltötte szabadságát.

A Crimea.Realii szerint Forosz és Jalta között négy állami dácsa található, amelyeket az orosz politikai elit látogat rendszeresen. Ezek közül kettő - a független orosz Proekt hírportál 2021-es jelentése szerint - Putyin számára van fenntartva. Az ukránbarát Krími Szél Telegram-csatorna szerint a támadás szeptember 21-én este 7:30 körül történt, és azt állította, hogy „nagyon fontos vendégek” tartózkodtak a szanatóriumban. Megjegyezték, hogy ugyanazon a napon a Forosz Hall éttermet „különleges szolgáltatás” miatt zárták be.

Hétfőn azonban a Krími Szél azt írta, hogy lehetséges, hogy az Oroszország állami VTB bankjának tulajdonában lévő Terleckij panzió volt a célpont.

Forrásunk szerint az FSZB beásta magát a szanatóriumba, és magas rangú tisztviselők tartózkodnak ott. Néhány nyilvános oldal tegnap azt írta, hogy a Terleckij panziót támadták meg. Megerősítésre van szükség

- közölte a csatorna. Eközben szeptember 22-én a hajnali órákban Oroszország Krasznodari területén található Jejszk, Szlavjanszk-na-Kubani és a környező városok lakói robbanásokról és drónrepülések hangjáról számoltak be.

