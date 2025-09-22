  • Megjelenítés
Reagált a Fehér Ház Putyin meglepő ajánlatára: „meglehetősen jól hangzik”
Reagált a Fehér Ház Putyin meglepő ajánlatára: „meglehetősen jól hangzik”

A Fehér Ház pozitívan reagált Oroszország javaslatára, amely a két ország nukleáris fegyvereit korlátozó utolsó szerződés egyéves meghosszabbítását célozza.

A Fehér Ház közölte, hogy Oroszország hétfői javaslata a

két ország nukleáris fegyvereit korlátozó utolsó szerződés (START) egyéves meghosszabbításáról "meglehetősen jól hangzik".

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk, Vlagyimir Putyin, az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén hétfőn elmondta, hogy nem szeretne újabb fegyverkezési versenyt látni a világon és nem áll érdekében a háború további eszkalációja sem.

Karoline Leavitt szóvivő elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök tud a javaslatról, és nyilvános észrevételeket kíván tenni az ügyben.

