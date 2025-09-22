  • Megjelenítés
Súlyos rakétaesőt zúdítottak az oroszok Ukrajnára: szinte a fél országból támadásokat jelentettek
Globál

Súlyos rakétaesőt zúdítottak az oroszok Ukrajnára: szinte a fél országból támadásokat jelentettek

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a védelmi minisztérium a legfrissebb jelentését az elmúlt 24 óra orosz rakéta- és dróntámadásokról – számolt be az EuroMaidan Press.

Szeptember 22-re virradóra az eddigi egyik legnagyobb támadását hajtották végre az oroszok Ukrajna ellen: összesen 619 támadóeszközt vetettek be. Ebből 579 drón volt, valamint 40 rakéta zúdult a kelet-európai országra. Tételesen fel is sorolták, hogy melyik típusból mennyi lépett be a légtérbe:

  • Az 579 drón Sahed-típusú támadó, és csalidrón volt,
  • összesen 8 darab Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát,
  • és 32 Kh-101 cirkálórakétát lőttek ki.

Arról is beszámoltak, hogy a légvédelem összesen mekkora részét tudta megsemmisíteni ezeknek: összesen 552 drónt, 2 ballisztikus, és 29 cirkálórakéta elhárítását jelentették, de a hatalmas támadás miatt ez még mindig 36 becsapódást jelent. A hatóságok összesen 10 helyen tapasztaltak robbanásokat, de voltak olyan helyszínek, ahol a lelőtt eszközök törmelékei okoztak károkat.

Minden ilyen csapás nem katonai szükségszerűség, hanem Oroszország tudatos stratégiája a civilek megfélemlítésére és az infrastruktúránk elpusztítására. Ezért van szükség erős nemzetközi válaszra

– mondta el Zelenszkij a csapásokkal kapcsolatban.

Moszkva tagadja, hogy polgári célpontokra támadna, szerinte csak a katonai infrastruktúrát célozza. Kijev jelentése szerint ez nem igaz, mivel az oroszok rendszeresen lakóházakra, és más civil épületekre támadnak. Az ukrán elnök kifejtette, hogy

az elhárításban kulcsszerepet játszottak a Nyugattól kapott F-16-os vadászgépek, külön meg is köszönte a hatékony részvételt.

Ennek ellenére több területről is robbanásokat jelentettek, így Dnyipróban egy többszinte lakóházat ért csapás, Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója egy halálos áldozatról és több sebesültről számolt be. Szerhij Tyurin, Hmelnickij vezetője egy ember halálát és egy sérültet jelentett. Kijev környékén több személygépjárművet rongáltak meg a támadások. Mikolajivot főleg rakétákkal támadták. A támadás több megyét is érintett, köztük Csernyihiv és Zaporizzsja megyéket, valamint Poltava, Szumi és Harkiv megyék közösségeit.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1399231063
Globál
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Pénzcentrum
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility