Súlyos rakétaesőt zúdítottak az oroszok Ukrajnára: szinte a fél országból támadásokat jelentettek

Szeptember 22-re virradóra az eddigi egyik legnagyobb támadását hajtották végre az oroszok Ukrajna ellen: összesen 619 támadóeszközt vetettek be. Ebből 579 drón volt, valamint 40 rakéta zúdult a kelet-európai országra. Tételesen fel is sorolták, hogy melyik típusból mennyi lépett be a légtérbe:

Az 579 drón Sahed-típusú támadó, és csalidrón volt,

összesen 8 darab Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát,

és 32 Kh-101 cirkálórakétát lőttek ki.

Arról is beszámoltak, hogy a légvédelem összesen mekkora részét tudta megsemmisíteni ezeknek: összesen 552 drónt, 2 ballisztikus, és 29 cirkálórakéta elhárítását jelentették, de a hatalmas támadás miatt ez még mindig 36 becsapódást jelent. A hatóságok összesen 10 helyen tapasztaltak robbanásokat, de voltak olyan helyszínek, ahol a lelőtt eszközök törmelékei okoztak károkat.

Minden ilyen csapás nem katonai szükségszerűség, hanem Oroszország tudatos stratégiája a civilek megfélemlítésére és az infrastruktúránk elpusztítására. Ezért van szükség erős nemzetközi válaszra

– mondta el Zelenszkij a csapásokkal kapcsolatban.

Moszkva tagadja, hogy polgári célpontokra támadna, szerinte csak a katonai infrastruktúrát célozza. Kijev jelentése szerint ez nem igaz, mivel az oroszok rendszeresen lakóházakra, és más civil épületekre támadnak. Az ukrán elnök kifejtette, hogy

az elhárításban kulcsszerepet játszottak a Nyugattól kapott F-16-os vadászgépek, külön meg is köszönte a hatékony részvételt.



Ennek ellenére több területről is robbanásokat jelentettek, így Dnyipróban egy többszinte lakóházat ért csapás, Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója egy halálos áldozatról és több sebesültről számolt be. Szerhij Tyurin, Hmelnickij vezetője egy ember halálát és egy sérültet jelentett. Kijev környékén több személygépjárművet rongáltak meg a támadások. Mikolajivot főleg rakétákkal támadták. A támadás több megyét is érintett, köztük Csernyihiv és Zaporizzsja megyéket, valamint Poltava, Szumi és Harkiv megyék közösségeit.

