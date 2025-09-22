Szuperritka felvétel került elő: bevetésre indult az ukrán F-16-os, megsemmisültek az orosz H-101-es rakéták

Az ukrán légierő nagyon ritkán látható videót tett közzé, amelyben végig dokumentálták, ahogy több F-16-os vadászgép levadássza az ellenséges fegyvereket.

A közösségi médiában terjedt el az a videó, amelyben részletesen bemutatják, ahogy az ukrán légierő egyik legfontosabb vadászgépének számító

F-16-os bevetés közben megsemmisíti az orosz H-101-es cirkálórakétát a levegőben.

A leírás szerint a felvételek szeptember 20-án készültek a nappali órákban. A videó a rakétaindítás pillanatát is dokumentálja, majd ezt követően legalább három robbanás is észrevehető a levegőben. A leírás szerint H-101-es cirkálórakétákat semmisítettek meg, AIM-9 „Sidewinder” A2A rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéták indításával.

Rare video, reported to be from 20250920, showing AFU Air Force F-16's shooting down Russian Kh-101 cruise missiles using AIM-9 https://twitter.com/hashtag/OSINT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — OSINT Intuit (@UKikaski) September 21, 2025

A videó végén összesen három F-16-os látható, az viszont derült ki, hogy pontosan hány vadászgép vett részt az akcióban és pontosan mennyi orosz cirkálórakétát semmisítettek meg.

Szeptember 22-re virradóra Oroszország mintegy 619 drónt és rakétát zúdított Ukrajnára, ezt maga az elnök, Volodimir Zelenszkij jelentette be. A politikus külön ki is emelte az F-16-osok munkáját és külön köszönetet mondott nekik az elfogások miatt.

