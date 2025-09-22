  • Megjelenítés
Szuperritka felvétel került elő: bevetésre indult az ukrán F-16-os, megsemmisültek az orosz H-101-es rakéták
Szuperritka felvétel került elő: bevetésre indult az ukrán F-16-os, megsemmisültek az orosz H-101-es rakéták

Az ukrán légierő nagyon ritkán látható videót tett közzé, amelyben végig dokumentálták, ahogy több F-16-os vadászgép levadássza az ellenséges fegyvereket.

A közösségi médiában terjedt el az a videó, amelyben részletesen bemutatják, ahogy az ukrán légierő egyik legfontosabb vadászgépének számító

F-16-os bevetés közben megsemmisíti az orosz H-101-es cirkálórakétát a levegőben.

A leírás szerint a felvételek szeptember 20-án készültek a nappali órákban. A videó a rakétaindítás pillanatát is dokumentálja, majd ezt követően legalább három robbanás is észrevehető a levegőben. A leírás szerint H-101-es cirkálórakétákat semmisítettek meg, AIM-9 „Sidewinder” A2A rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéták indításával.

A videó végén összesen három F-16-os látható, az viszont derült ki, hogy pontosan hány vadászgép vett részt az akcióban és pontosan mennyi orosz cirkálórakétát semmisítettek meg.

Szeptember 22-re virradóra Oroszország mintegy 619 drónt és rakétát zúdított Ukrajnára, ezt maga az elnök, Volodimir Zelenszkij jelentette be. A politikus külön ki is emelte az F-16-osok munkáját és külön köszönetet mondott nekik az elfogások miatt.

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

