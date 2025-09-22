Szupertájfun pusztít a csendes-óceáni térségben: több országban is evakuáció indult

A Fülöp-szigetek felé közeledő Ragasa névre keresztelt hatalmas tájfun miatt több kelet- és délkelet-ázsiai országban is riasztást rendeltek el a hatóságok. A térségben, több mint száz repülőjáratot töröltek az extrém, akár 300 kilométer per óra körüli széllökésekkel érkező vihar miatt.

Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök teljes készültségbe helyezte az ország katasztrófavédelmi ügynökségét, és minden kormányzati szerv mozgósítását elrendelte a Ragasa szupertájfun közeledése miatt, amely az ország északi részét fenyegeti.

A 215 km/órás szelet és helyenként akár 295 km/órás széllökéseket is produkáló Ragasa a Cagayan tartományban található Calayan-szigeten ért partot, ahol

az állami meteorológiai szolgálat szerint a vihar akár három métert meghaladó hullámokat is okozhat.

️ Category 5 Typhoon RAGASA-25 (Nando), the strongest storm in the world this year, showed its perfect eye as it passed over Calayan Island. Winds peaked at 269 km/h (165+ mph) after rapid intensification, unleashing torrential rain and destructive gusts across northern… pic.twitter.com/PzGCfznCyv https://t.co/PzGCfznCyv — Windy.com (@Windycom) September 22, 2025

A Babuyan-szigeteken továbbra is magas szintű viharriasztás van érvényben, a lakosokat arra kérik, hogy maradjanak távol a part menti területektől és a folyópartoktól.

A kormány felfüggesztette a munkát és az iskolai oktatást a fővárosban és Luzon nagy részén, miközben a vihar külső esősávjai már csapkodják a régiót. Áramkimaradásokra, földcsuszamlásokra, árvizekre és veszélyes tengeri körülményekre figyelmeztetnek.

A légitársaságok két tucat belföldi járatot töröltek, főként a luzoni főbb repülőtereket érintőket, a kikötőkben pedig felfüggesztették a kompszolgáltatásokat.

Bár a Ragasa nem éri el közvetlenül Tajvant, a vihar külső sávjai várhatóan heves esőzést hoznak a sziget ritkán lakott keleti partvidékére. Tajvan szárazföldi és tengeri figyelmeztetéseket adott ki,

146 belföldi járatot töröltek, és több mint 900 embert evakuáltak a déli és keleti hegyvidéki területekről.

Hongkong bejelentette, hogy repülőtere nyitva marad, de csökkentett üzemmódban működik. A Hongkongi Repülőtéri Hatóság szolgáltatási igazgatója közölte, hogy a járatok számát jelentősen csökkentik kedd este 6 óra után, és szerdán a legtöbb járat érintett lesz. A Cathay Pacific mintegy 500 járatot töröl.

Hongkongban a lakosok már hétfő reggel elkezdték felhalmozni a mindennapi szükségleti cikkeket.

Hosszú sorok alakultak ki a szupermarketekben, ahol egyes termékek, mint a tej, már elfogytak, míg a zöldségeket a normál ár háromszorosáért árulták a piacokon a Reuters szemtanúi szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio