Szupertájfun pusztít a csendes-óceáni térségben: több országban is evakuáció indult

Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök teljes készültségbe helyezte az ország katasztrófavédelmi ügynökségét, és minden kormányzati szerv mozgósítását elrendelte a Ragasa szupertájfun közeledése miatt, amely az ország északi részét fenyegeti.
A 215 km/órás szelet és helyenként akár 295 km/órás széllökéseket is produkáló Ragasa a Cagayan tartományban található Calayan-szigeten ért partot, ahol
az állami meteorológiai szolgálat szerint a vihar akár három métert meghaladó hullámokat is okozhat.
️ Category 5 Typhoon RAGASA-25 (Nando), the strongest storm in the world this year, showed its perfect eye as it passed over Calayan Island. Winds peaked at 269 km/h (165+ mph) after rapid intensification, unleashing torrential rain and destructive gusts across northern… pic.twitter.com/PzGCfznCyv https://t.co/PzGCfznCyv— Windy.com (@Windycom) September 22, 2025
A Babuyan-szigeteken továbbra is magas szintű viharriasztás van érvényben, a lakosokat arra kérik, hogy maradjanak távol a part menti területektől és a folyópartoktól.
A kormány felfüggesztette a munkát és az iskolai oktatást a fővárosban és Luzon nagy részén, miközben a vihar külső esősávjai már csapkodják a régiót. Áramkimaradásokra, földcsuszamlásokra, árvizekre és veszélyes tengeri körülményekre figyelmeztetnek.
A légitársaságok két tucat belföldi járatot töröltek, főként a luzoni főbb repülőtereket érintőket, a kikötőkben pedig felfüggesztették a kompszolgáltatásokat.
Bár a Ragasa nem éri el közvetlenül Tajvant, a vihar külső sávjai várhatóan heves esőzést hoznak a sziget ritkán lakott keleti partvidékére. Tajvan szárazföldi és tengeri figyelmeztetéseket adott ki,
146 belföldi járatot töröltek, és több mint 900 embert evakuáltak a déli és keleti hegyvidéki területekről.
Hongkong bejelentette, hogy repülőtere nyitva marad, de csökkentett üzemmódban működik. A Hongkongi Repülőtéri Hatóság szolgáltatási igazgatója közölte, hogy a járatok számát jelentősen csökkentik kedd este 6 óra után, és szerdán a legtöbb járat érintett lesz. A Cathay Pacific mintegy 500 járatot töröl.
Hongkongban a lakosok már hétfő reggel elkezdték felhalmozni a mindennapi szükségleti cikkeket.
Hosszú sorok alakultak ki a szupermarketekben, ahol egyes termékek, mint a tej, már elfogytak, míg a zöldségeket a normál ár háromszorosáért árulták a piacokon a Reuters szemtanúi szerint.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
