  • Megjelenítés
Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság
Globál

Több mint 100 járatot töröl egy európai légitársaság

MTI
A KLM holland légitásaság szerdán 119 járatát törli a földi személyzet béremelést követelő sztrájkja miatt - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál szerdán.

Az illetékes szakszervezetek által meghirdetett munkabeszüntetés reggel 6 órától délig tart az Amszterdam melletti Schiphol nemzetközi repülőtéren.

A földi személyzet egy része azért nem veszi fel a munkát szerda délelőtt, mert

a szakszervezetek szerint nem elégséges a poggyászrakodók, az utasfelvételi pultnál dolgozók és a repülőgépeket a kifutópályán irányító alkalmazottak jelenlegi fizetése.

Emellett véleményük szerint bérfeszültséget okoz, hogy a cég vezetése a más területeken dolgozó alkalmazottaival nemrégiben két évre elosztva 2,25 százalékos béremelésben állapodott meg.

A holland légitársaság honlapján közzétett információk szerint az érintett járatok túlnyomó többsége európai célállomásokra indul. A nap folyamán emellett 70 járat indulási időpontja fog változni - tájékoztattak.

A KLM földi személyzete érintett alkalmazottainak három héten belül immár ez a harmadik figyelmeztető sztrájkja. Amennyiben a légitársaság nem válaszol érdemben a követelésekre, a szakszervezetek jövő szerdára újabb, várhatóan nyolc órán át tartó sztrájkot jelentettek be - közölte a hírportál.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly sztrájk a reptéren, 100 járatot törölnek

Tömeges járattörlések miatt rekedhetnek utasok Európa egyik legnagyobb repülőterén

100 légijáratot törölnek szerdán, 27 ezer utas járhat pórul

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1371236165-csatlakozás-európai-integráció-közvilágítás-nemzetközi-unió-zászló
Globál
Egyre forróbb a helyzet: a NATO kész szembeszállni az orosz légtérsértésekkel!
Pénzcentrum
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility