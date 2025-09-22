  • Megjelenítés
Történelmi akciót hajtott végre az ukrán hírszerzés: több Be-12 Csajka is megsemmisült
Ukrán erők első alkalommal csaptak le orosz Be-12 Csajka kétéltű repülőgépekre a Krímben, jelentette az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szeptember 22-én - számolt be a Kyiv Independent.

A támadást szeptember 21-én hajtotta végre a HUR "Primary" különleges egysége.

Ez az első csapás a történelemben egy Be-12 típusú repülőgép ellen

- közölte a hírszerző ügynökség.

A szovjet tervezésű Be-12 Csajka (NATO kódneve: Mail) egy tengeralattjáró-elhárító kétéltű repülőgép, amely nagy értékű rendszerekkel van felszerelve tengeralattjárók felderítésére és megsemmisítésére. Az ukrán erők állításuk szerint egy orosz Mi-8 helikoptert is eltaláltak. Egy nappal korábban, szeptember 21-én a HUR azt jelentette, hogy három orosz Mi-8 helikoptert és egy radarállomást semmisítettek meg a Krímben.

A 2014 óta Oroszország által megszállt Krím-félsziget a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta az ukrán csapások gyakori célpontjává vált, amelyek elsősorban a katonai infrastruktúra ellen irányulnak. Szeptember 21-én este ukrán drónok csaptak le a félszigeten található Forosz üdülőhelyre, ahol orosz források szerint károk és áldozatok is voltak. A feltételezett célpont, a Forosz Szanatórium egy luxusüdülő, amely négy orosz állami dácsa - az orosz politikai elit vidéki otthonai - közelében található.

