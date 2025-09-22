Végzetes hatással lehetnek Donald Trump lépései Amerika globális hatalmára

Nyolc hónappal Donald Trump második hivatali ciklusának kezdete után az amerikai nagyköveti pozíciók szokatlanul magas része, több mint fele még mindig betöltetlen – pontosabban 195-ből 110. 60 nagyköveti pozicióra még jelölt sincs, akiknek a jóváhagyását a szenátus mérlegelhetné.

A Politico által megkérdezett diplomaták és külügyi tisztviselők szerint a külszolgálat tagjai – akiket Trump belső köre túlzottan liberálisnak vél – gyakran ki vannak zárva a politikai döntéshozatalból, miközben nehezen értelmezhető utasításokat kell végrehajtaniuk.

Sokan félnek felszólalni, mivel újonnan a kormányzati célokhoz való "hűségüket" is figyelembe veszik a kirúgásnál és előléptetésnél.

Eközben már több ezer kollégájukat bocsátották el, számos hivatalt felszámoltak, valamint átmenetileg olyan embereket helyeztek magasabb pozícióba, akik nem rendelkeznek a tipikusan elvárt tapasztalattal.

A változások hatása még nem teljesen egyértelmű, de a diplomaták jó része tehetetlennek érzi magát, és beletörődtek abba, hogy ha Trump kinevezettjei nem kérnek a tanácsaikból, akkor legyen.

Trump első kormányzása idején az emberek azt mondták: "Ez nem helyes, szólnunk kell a Fehér Háznak." Most már senki sem tesz így

- nyilatkozta egy külügyminisztériumi tisztviselő.

Marco Rubio külügyminiszter, aki egyben nemzetbiztonsági tanácsadó is, jelentősen leegyszerűsítette a korábbi politikai döntéshozatali folyamatot. Jelenleg egy kis, főként fehér házi csoport beszél az elnökkel, majd kiadják a többieknek a végrehajtandó utasításokat. A központból érkező tájékoztatás ugyanakkor nem annyira kiterjedt, mint kellene, ami miatt a diplomaták olykor meglepődve fogadják a kormányzat döntéseit.

A megkérdezett tisztviselők szerint a külügyi szolgálat egy kisebb és gyengébb szereplővé vált Amerika nemzetközi kapcsolatainak alakításában, ahol a diplomaták már nem a külpolitikai irányvonal kidolgozói, hanem pusztán az utasítások végrehajtói.

A külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott szerint Rubio "átszervezte az egész külügyminisztériumot, hogy biztosítsa, hogy az első vonalban lévők – a regionális irodák és a nagykövetségek – befolyásolhassák a szakpolitikát". Azonban hozzátette, hogy

amit nem fogunk tolerálni, az az, ha valaki a pozícióját a demokratikusan megválasztott elnök céljainak aktív aláásására használja.

A minisztérium prioritásai is változtak, például nagyobb a hangsúly amerikai vállalatok népszerűsítésén, és kisebb az emberi jogokon és a demokrácia előmozdításán. Az amerikai diplomaták vegyes érzelmekkel viszonyulnak ezekhez a prioritásokhoz, de

sokan attól tartanak, hogy a Trump-kormányzat külpolitikai manőverei elidegenítik az Egyesült Államok szövetségeseit.

A döntésekhez való lojalitás mindig is alapvető követelmény volt az amerikai külügyi szolgálatban, de ha az őszinte belső véleménynyilvánítást elnyomják, a kormányzat vakon fog belesétálni az elkerülhető veszélyekbe

- nyilatkozta Ronald Neumann, az Egyesült Államok korábbi afganisztáni nagykövete.

Az Amerikai Külügyi Szolgálati Szövetség (AFSA) nevű szakszervezet augusztusban arra figyelmeztetett, hogy "olyan esetekről szerzett tudomást, amikor külügyi tisztviselőket eltávolítottak pozíciójukból, miután a vezetésnek nem tetsző elemzést vagy javaslatokat nyújtottak be".

Címlapkép forrása: MTI