Végzetes hatással lehetnek Donald Trump lépései Amerika globális hatalmára

Nyolc hónappal Donald Trump második hivatali ciklusának kezdete után az amerikai nagyköveti pozíciók szokatlanul magas része, több mint fele még mindig betöltetlen – pontosabban 195-ből 110. 60 nagyköveti pozicióra még jelölt sincs, akiknek a jóváhagyását a szenátus mérlegelhetné.
A Politico által megkérdezett diplomaták és külügyi tisztviselők szerint a külszolgálat tagjai – akiket Trump belső köre túlzottan liberálisnak vél – gyakran ki vannak zárva a politikai döntéshozatalból, miközben nehezen értelmezhető utasításokat kell végrehajtaniuk.
Sokan félnek felszólalni, mivel újonnan a kormányzati célokhoz való "hűségüket" is figyelembe veszik a kirúgásnál és előléptetésnél.
Eközben már több ezer kollégájukat bocsátották el, számos hivatalt felszámoltak, valamint átmenetileg olyan embereket helyeztek magasabb pozícióba, akik nem rendelkeznek a tipikusan elvárt tapasztalattal.
A változások hatása még nem teljesen egyértelmű, de a diplomaták jó része tehetetlennek érzi magát, és beletörődtek abba, hogy ha Trump kinevezettjei nem kérnek a tanácsaikból, akkor legyen.
Trump első kormányzása idején az emberek azt mondták: "Ez nem helyes, szólnunk kell a Fehér Háznak." Most már senki sem tesz így
- nyilatkozta egy külügyminisztériumi tisztviselő.
Marco Rubio külügyminiszter, aki egyben nemzetbiztonsági tanácsadó is, jelentősen leegyszerűsítette a korábbi politikai döntéshozatali folyamatot. Jelenleg egy kis, főként fehér házi csoport beszél az elnökkel, majd kiadják a többieknek a végrehajtandó utasításokat. A központból érkező tájékoztatás ugyanakkor nem annyira kiterjedt, mint kellene, ami miatt a diplomaták olykor meglepődve fogadják a kormányzat döntéseit.
A megkérdezett tisztviselők szerint a külügyi szolgálat egy kisebb és gyengébb szereplővé vált Amerika nemzetközi kapcsolatainak alakításában, ahol
a diplomaták már nem a külpolitikai irányvonal kidolgozói, hanem pusztán az utasítások végrehajtói.
A külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott szerint Rubio "átszervezte az egész külügyminisztériumot, hogy biztosítsa, hogy az első vonalban lévők – a regionális irodák és a nagykövetségek – befolyásolhassák a szakpolitikát". Azonban hozzátette, hogy
amit nem fogunk tolerálni, az az, ha valaki a pozícióját a demokratikusan megválasztott elnök céljainak aktív aláásására használja.
A minisztérium prioritásai is változtak, például nagyobb a hangsúly amerikai vállalatok népszerűsítésén, és kisebb az emberi jogokon és a demokrácia előmozdításán. Az amerikai diplomaták vegyes érzelmekkel viszonyulnak ezekhez a prioritásokhoz, de
sokan attól tartanak, hogy a Trump-kormányzat külpolitikai manőverei elidegenítik az Egyesült Államok szövetségeseit.
A döntésekhez való lojalitás mindig is alapvető követelmény volt az amerikai külügyi szolgálatban, de ha az őszinte belső véleménynyilvánítást elnyomják, a kormányzat vakon fog belesétálni az elkerülhető veszélyekbe
- nyilatkozta Ronald Neumann, az Egyesült Államok korábbi afganisztáni nagykövete.
Az Amerikai Külügyi Szolgálati Szövetség (AFSA) nevű szakszervezet augusztusban arra figyelmeztetett, hogy "olyan esetekről szerzett tudomást, amikor külügyi tisztviselőket eltávolítottak pozíciójukból, miután a vezetésnek nem tetsző elemzést vagy javaslatokat nyújtottak be".
A minisztériumon belül régóta létezik egy úgynevezett "ellenvélemény-csatorna", amelyen keresztül a diplomaták – jellemzően titkosított – feljegyzésben fejezhetik ki a külügyminiszter felé a politikai döntésekkel kapcsolatos nézeteltéréseiket, de nem tudni, hogy ez jelenleg mennyire aktív. Több diplomata ugyanakkor azt mondta a Politicónak, hogy nem éreznék magukat biztonságban, ha használnák ezt.
Címlapkép forrása: MTI
Rengett a föld San Franciscóban
4,3-as erősségű rengés volt.
Végzetes hatással lehetnek Donald Trump lépései Amerika globális hatalmára
Diplomaták nyilatkoztak a Politicónak.
A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget
Itt a nagy hátraarc.
Régiós összefogás: Magyarország számára is fontos áramlobbi formálódik
Segítséget kérnek Brüsszeltől.
A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés
Ez egyáltalán nem a piaci konszenzus.
Három térkép mutatja, mekkora az oroszok friss területszerzése
Feszült a helyzet.
Kiderült: komoly bajba kerülhet a NATO, ha az oroszok tényleg támadnak
Erős számok jöttek a keleti védvonalról.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod