A világszervezet szerint világos, mi Izrael célja az újabb invázióval
MTI
Az izraeli kormány "világos szándékát" mutatta arra, hogy tartós ellenőrzést érjen el a Gázai övezet felett, és azt is biztosítani igyekszik, hogy a zsidó lakosság legyen többségben Ciszjordániában - állapította meg kedden Genfben közzétett jelentésében az ENSZ azon vizsgálóbizottsága, amely az Izrael által ellenőrzött palesztin területek helyzetével foglalkozik.

A jelentés szerint Izrael idén júliusra a Gázai övezet 75 százalékát teljes ellenőrzése alá vonta.

"Az izraeli erők megváltoztatták Gáza földrajzát" katonai folyosók létrehozásával, a határ menti ütközőzóna kiterjesztésével és biztonsági övezetek létrehozásával

- áll a dokumentumban.

Az izraeli ENSZ-képviselet Genfben visszautasította a jelentés következtetéseit. Szerinte a Gázai övezetet ellenőrző palesztin terrorszervezetnek, "a Hamásznak vannak népirtó szándékai Izrael ellen, a jelentésben minden fordítva van. Ez a bizottság nem hagy ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy feltárja valós arculatát és politikai indíttatású napirendjét" - hangsúlyozta a képviselet.

Ciszjordániáról az ENSZ-bizottság azt állapította meg, hogy 2023 októbere óta az izraeli politika "világos szándékát mutatta a palesztinok áttelepítésére és a zsidó telepek kiterjesztésére".

"A telepesek egyre gyakoribb erőszakos támadásai a közösségek kényszerű eltávozásához és Ciszjordánia egyes területeinek zsidók általi telepesítéséhez vezettek" - fogalmaztak.

A dokumentumban kitértek a dzseníni, túl-karmi és Nur Samsz-i menekülttáborokban végrehajtott katonai műveletekre, amelyek lakóépületek és infrastruktúra megsemmisítéséhez, valamint a lakosok elmeneküléséhez vezettek. A bizottság szerint ezek a műveletek katonailag indokolatlanok voltak, és kollektív büntetésnek minősülnek. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter viszont már korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a katonai műveletekkel jelentősen csökkentették a fegyveres palesztin csoportok jelentette fenyegetést.

