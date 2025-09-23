  • Megjelenítés
Bajban van Európa egyik legerősebb országa: gyakorlatilag lefulladt a gazdaság
Globál

Bajban van Európa egyik legerősebb országa: gyakorlatilag lefulladt a gazdaság

MTI
A vártnál sokkal nagyobb mértékben csökkentek a brit gazdaság szeptemberi aktivitási mérőszámai. Elemzői becslések szerint az új adatok stagnáláshoz közeli gazdasági teljesítményre és több tízezer munkahely megszűnésére utalnak.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) kedden ismertetett előzetes felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a múlt havi 53,5-ről markáns visszaeséssel

51,0-re - négyhavi mélypontra - csökkent szeptemberben.

Az elemzői előrejelzések átlaga szeptemberre 53,0-as kompozit BMI-jelzőszámot valószínűsített.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 51,0-es szeptemberi kompozit adat továbbra is a brit üzleti szektor teljesítményének növekedését mutatja.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza az előzetes szeptemberi kompozit BMI-index keddi ismertetéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor úgy fogalmazott: a brit magánszektor üzleti aktivitásának növekedési üteme az új mutatókból levezethetően arra vall, hogy a brit gazdaság "csaknem lefulladt".

Williamson szerint az új beszerzésimenedzser-indexekből az is kiszámítható, hogy a brit vállalati szektorban hozzávetőleg 50 ezer állás szűnt meg ebben a hónapban.

Az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza szerint mindezek miatt "meg kellene szólalniuk a brit gazdaság elakadását jelző vészcsengőknek", különös tekintettel arra, hogy a szeptemberi aktivitási mérőszámok a külkereskedelem zuhanását és az üzleti bizalom romlását is mutatják.

Hozzátette: ebben a környezetben a Bank of England monetáris politikáját ismét enyhítési alapállásra kellene visszahelyezni.

A Bank of England - az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - tavaly augusztusban enyhítési ciklusba kezdett, és az akkori 5,25 százalékról 0,25 százalékpontos lépésekben eddig ötször csökkentette alapkamatát, amely jelenleg 4,00 százalék.

Szeptemberi kamatdöntő ülésén azonban a monetáris tanács szünetet tartott, és az erről szóló döntés bejelentéséhez fűzött indoklásában kiemelte, hogy a fogyasztói árak augusztusban átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A testület várakozása szerint szeptemberben valamivel még magasabb lesz a tizenkét havi infláció.

A Bank of England inflációs célja 2 százalék.

Kapcsolódó cikkünk

Nem temetni kell Európát és Magyarországot, hanem most kell rájuk fogadni!

Új csúcson járt a forint

Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility