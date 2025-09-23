Bajban van Európa egyik legerősebb országa: gyakorlatilag lefulladt a gazdaság

A vártnál sokkal nagyobb mértékben csökkentek a brit gazdaság szeptemberi aktivitási mérőszámai. Elemzői becslések szerint az új adatok stagnáláshoz közeli gazdasági teljesítményre és több tízezer munkahely megszűnésére utalnak.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) kedden ismertetett előzetes felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási ágazat szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a múlt havi 53,5-ről markáns visszaeséssel

51,0-re - négyhavi mélypontra - csökkent szeptemberben.

Az elemzői előrejelzések átlaga szeptemberre 53,0-as kompozit BMI-jelzőszámot valószínűsített.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 51,0-es szeptemberi kompozit adat továbbra is a brit üzleti szektor teljesítményének növekedését mutatja.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza az előzetes szeptemberi kompozit BMI-index keddi ismertetéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor úgy fogalmazott: a brit magánszektor üzleti aktivitásának növekedési üteme az új mutatókból levezethetően arra vall, hogy a brit gazdaság "csaknem lefulladt".

Williamson szerint az új beszerzésimenedzser-indexekből az is kiszámítható, hogy a brit vállalati szektorban hozzávetőleg 50 ezer állás szűnt meg ebben a hónapban.

Az S&P Global Market Intelligence üzleti főközgazdásza szerint mindezek miatt "meg kellene szólalniuk a brit gazdaság elakadását jelző vészcsengőknek", különös tekintettel arra, hogy a szeptemberi aktivitási mérőszámok a külkereskedelem zuhanását és az üzleti bizalom romlását is mutatják.

Hozzátette: ebben a környezetben a Bank of England monetáris politikáját ismét enyhítési alapállásra kellene visszahelyezni.

A Bank of England - az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - tavaly augusztusban enyhítési ciklusba kezdett, és az akkori 5,25 százalékról 0,25 százalékpontos lépésekben eddig ötször csökkentette alapkamatát, amely jelenleg 4,00 százalék.

Szeptemberi kamatdöntő ülésén azonban a monetáris tanács szünetet tartott, és az erről szóló döntés bejelentéséhez fűzött indoklásában kiemelte, hogy a fogyasztói árak augusztusban átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A testület várakozása szerint szeptemberben valamivel még magasabb lesz a tizenkét havi infláció.

A Bank of England inflációs célja 2 százalék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images