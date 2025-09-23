Bejelentették az oroszok: küszöbön a stratégiai győzelem, eleshet egy nagyon fontos város

Félig bekerítette az orosz haderő Kupjanszkot, a nyugati, déli és északi erősítési vonalakat már elvágták a támadók – írja a TASZSZ hírportál az orosz védelmi minisztérium jelentésére hivatkozva.

Az orosz védelmi tárca szerint az ukrán védők 700 fős erősítést kaptak volna Kupjanszkba, az orosz erők viszont megállították az ukrán védvonalak feltöltését.

Érdekessége még a jelentésnek:

az orosz védelmi minisztérium szerint Kupjanszk nagy részét – 8600-ból 5600 épületet – már elfoglalták az orosz katonák.

Kupjanszk Harkiv megye keleti részének legfontosabb városa: vasúti, közúti, vízi logisztikai csomópont. Oroszország 2022 elején elfoglalta, majd az őszi ukrán offenzíva során feladta a várost.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése lényegesen nagyobb elfoglalt területet jelez, mint amit ukrán térképeken látni lehet. A LiveUAMap összesítése szerint a város kb. 5%-át irányítják csak az oroszok, az északi csücsökben. A Deepstate térképe szerint ennél rosszabb a helyzet: az északi városrész kb. 10-15%-a van orosz kézen, illetve a középső részekért folynak a harcok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images