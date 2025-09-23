Borítja az asztalt Donald Trump: elszabadulhat a káosz Amerikában

Donald Trump elnök kedden váratlanul lemondta a vezető kongresszusi demokratákkal tervezett találkozót, mindössze egy héttel a lehetséges kormányzati leállás előtt.

A Truth Socialre kiírt bejegyzésben Trump kijelentette, hogy miután áttekintette a demokraták "komolytalan és nevetséges követeléseit", úgy döntött, hogy

"semmilyen találkozó a kongresszusi vezetőikkel nem lehet produktív".

Hozzátette, hogy csak akkor hajlandó találkozni Hakeem Jeffries képviselőházi és Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezetőkkel, ha megváltoztatják álláspontjukat.

Jeffries és Schumer élesen bírálták Trumpot a találkozó lemondása miatt, azzal vádolva őt, hogy "mindig megfutadmodik." A demokraták az Obamacare finanszírozásának meghosszabbítását követelik, hogy megakadályozzák a biztosítási díjak emelkedését jövőre.

A kormányzati finanszírozás szeptember 30-án lejár. A republikánus többségű Képviselőház már elfogadott egy rövid távú törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosítaná a kormány működését, de a Szenátus - ahol 60 szavazat szükséges egy törvény elfogadásához - elutasította mind a republikánus, mind a demokrata javaslatokat.

A kormányzati leállás azt jelenti, hogy az amerikai szövetségi kormány egy része lényegében finanszírozás nélkül marad. Ilyenkor a nem létfontosságú hivatalok és szolgáltatások ideiglenesen leállnak, sok dolgozót kényszerszabadságra küldenek vagy fizetés nélkül dolgozik. Az alapvető feladatok (például közbiztonság, légiforgalom‑irányítás, katonaság) tovább működnek. A leállás addig tart, amíg új finanszírozási törvény nem születik; a kiesett béreket többnyire utólag kifizetik, de a fennakadások gazdasági és társadalmi károkat okoznak.

