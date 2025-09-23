  • Megjelenítés
Borítja az asztalt Donald Trump: elszabadulhat a káosz Amerikában
Globál

Borítja az asztalt Donald Trump: elszabadulhat a káosz Amerikában

Portfolio
Trump lemondta a kormányzati leállást megelőző tárgyalást a Demokrata Párt vezetőivel - számolt be a CNBC.

Donald Trump elnök kedden váratlanul lemondta a vezető kongresszusi demokratákkal tervezett találkozót, mindössze egy héttel a lehetséges kormányzati leállás előtt.

A Truth Socialre kiírt bejegyzésben Trump kijelentette, hogy miután áttekintette a demokraták "komolytalan és nevetséges követeléseit", úgy döntött, hogy

"semmilyen találkozó a kongresszusi vezetőikkel nem lehet produktív".

Hozzátette, hogy csak akkor hajlandó találkozni Hakeem Jeffries képviselőházi és Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezetőkkel, ha megváltoztatják álláspontjukat.

Jeffries és Schumer élesen bírálták Trumpot a találkozó lemondása miatt, azzal vádolva őt, hogy "mindig megfutadmodik." A demokraták az Obamacare finanszírozásának meghosszabbítását követelik, hogy megakadályozzák a biztosítási díjak emelkedését jövőre. 

A kormányzati finanszírozás szeptember 30-án lejár. A republikánus többségű Képviselőház már elfogadott egy rövid távú törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosítaná a kormány működését, de a Szenátus - ahol 60 szavazat szükséges egy törvény elfogadásához - elutasította mind a republikánus, mind a demokrata javaslatokat.

A kormányzati leállás azt jelenti, hogy az amerikai szövetségi kormány egy része lényegében finanszírozás nélkül marad. Ilyenkor a nem létfontosságú hivatalok és szolgáltatások ideiglenesen leállnak, sok dolgozót kényszerszabadságra küldenek vagy fizetés nélkül dolgozik. Az alapvető feladatok (például közbiztonság, légiforgalom‑irányítás, katonaság) tovább működnek. A leállás addig tart, amíg új finanszírozási törvény nem születik; a kiesett béreket többnyire utólag kifizetik, de a fennakadások gazdasági és társadalmi károkat okoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország segítségére sietett Marco Rubio: csúnyán beleszállt Washington szoros szövetségesébe

Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország

Felfedte Donald Trump: példátlan veszély fenyegeti az emberiség jövőjét

Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility