Durván emelheti a tétet a NATO? Nukleáris bombákat hordozó gépeket kaphat Oroszország a hátsó kertjébe

A szövetségesek előtt mindig nyitva áll az ajtó
- válaszolta Pevkur arra a kérdésre, hogy a balti ország kész lenne-e a jövőben befogadni az említett brit gépeket.
Ez néhány nappal azután hangzott el, hogy szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép engedély nélkül behatolt a Finn-öböl feletti észt légtérbe. Tallinn szerint a gépek engedély nélkül léptek be, míg Moszkva tagadta a légtér megsértését. Ezelőtt egy orosz drón a román légtérbe is behatolt, több másikat pedig Lengyelország felett lőttek le.
Nagy-Britannia, amely az Egyesült Államok és Franciaország mellett a NATO harmadik nukleáris hatalma, legalább 12, amerikai gyártmányú F-35A vadászgép vásárlását tervezi az év végéig. A brit haderő által már csatasorba állított F-35-ösöktől eltérően
ezek az új modellek képesek B61 típusú nukleáris bombák, valamint hagyományos fegyverek szállítására is.
Az Oroszországgal határos Észtország nem rendelkezik saját vadászgépekkel, ezért a légtere védelme terén a NATO-szövetségesekre – köztük Nagy-Britanniára – támaszkodik.
Egy meg nem nevezett, a brit hadsereggel kapcsolatban álló forrás a Telegraph-nak elmondta, Nagy-Britannia dönthet úgy, hogy nem küld nukleáris fegyverek hordozására alkalmas gépeket Észtországba,
mivel azok "kevésbé elrettentésként, inkább provokációként szolgálnának".
A brit katonai forrás azt is kiemelte, hogy "nincs szükség stratégiai képesség előretolt, taktikai pozícióban való elhelyezésére Észtországban", ráadásul a vadászgépek "magas kockázatnak lennének kitéve egy esetleges orosz első csapás esetén".
Pevkur már júniusban megerősítette, hogy a balti ország hajlandó befogadni a nukleáris fegyverek hordozására képes NATO-gépeket, ami a Kreml ellenkezését váltotta ki.
A miniszter pár napja ugyanakkor arra figyelmeztetett, az orosz provokációknak szerinte az a célja, hogy a NATO-országok a saját védelmükre összpontosítsanak, ahelyett, hogy Ukrajnát segítenék.
Amikor arról kezdünk beszélni, hogy több vadászgépet vagy légvédelmi rendszert kellene bevetni, ez pontosan az, amit Oroszország akar – elterelni a figyelmünket Ukrajna segítéséről, és a saját hátsó udvarunkra összpontosítani
- mondta a miniszter az észt parlament védelmi és külügyi bizottságának.
A Telegraph szerint egyébként a NATO valószínűleg afelé hajlik, hogy ne menjen bele az összes légtérsértő orosz vadászgép lelövésébe a jövőre tekintettel. Pevkur ezzel kapcsolatban azt mondta, a NATO válaszának "arányosnak" kell lennie, és "esetenkénti mérlegelés alapján" kell születnie.
Hozzátette, a szeptember 19-én az észt légtérbe belépő orosz vadászgépek nem a főváros felé repültek, és nem szállítottak olyan fegyvereket, amelyek "közvetlen veszélyt jelentenének szuverenitásunkra és nemzetbiztonságunkra".
Más esetben Észtország habozás nélkül lelőné az orosz gépeket
- közölte az észt védelmi tárcavezető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mi történik az irodáinkkal, irodaházakkal? Nyomás a munkáltatókon és a fejlesztőkön
Izgalmas szekcióval folytatódott a Portfolio Property Investment Forum 2025.
Lebuktak a trükkös taxisok: lecsaptak az ellenőrök
Sok szabálytalanságra derült fény.
Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR
Csúszik a projekt.
Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé
Két ízt is érint az intézkedés.
Megvan, meddig maradhat Kína a klímavédelem szégyenpadján
Pár éven belül jöhet a fordulat.
Keményen az asztalra csapott a NATO-tagállam: "át kell térni Európában a háborús felkészülésre!"
Ukrajna szerepéről is beszélt Moszkvával szemben.
Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában
Veszélyes közelségbe került.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?