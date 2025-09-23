Durván emelheti a tétet a NATO? Nukleáris bombákat hordozó gépeket kaphat Oroszország a hátsó kertjébe

A szövetségesek előtt mindig nyitva áll az ajtó

- válaszolta Pevkur arra a kérdésre, hogy a balti ország kész lenne-e a jövőben befogadni az említett brit gépeket.

Ez néhány nappal azután hangzott el, hogy szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép engedély nélkül behatolt a Finn-öböl feletti észt légtérbe. Tallinn szerint a gépek engedély nélkül léptek be, míg Moszkva tagadta a légtér megsértését. Ezelőtt egy orosz drón a román légtérbe is behatolt, több másikat pedig Lengyelország felett lőttek le.

Nagy-Britannia, amely az Egyesült Államok és Franciaország mellett a NATO harmadik nukleáris hatalma, legalább 12, amerikai gyártmányú F-35A vadászgép vásárlását tervezi az év végéig. A brit haderő által már csatasorba állított F-35-ösöktől eltérően

ezek az új modellek képesek B61 típusú nukleáris bombák, valamint hagyományos fegyverek szállítására is.

Az Oroszországgal határos Észtország nem rendelkezik saját vadászgépekkel, ezért a légtere védelme terén a NATO-szövetségesekre – köztük Nagy-Britanniára – támaszkodik.

Egy meg nem nevezett, a brit hadsereggel kapcsolatban álló forrás a Telegraph-nak elmondta, Nagy-Britannia dönthet úgy, hogy nem küld nukleáris fegyverek hordozására alkalmas gépeket Észtországba,

mivel azok "kevésbé elrettentésként, inkább provokációként szolgálnának".

A brit katonai forrás azt is kiemelte, hogy "nincs szükség stratégiai képesség előretolt, taktikai pozícióban való elhelyezésére Észtországban", ráadásul a vadászgépek "magas kockázatnak lennének kitéve egy esetleges orosz első csapás esetén".

Pevkur már júniusban megerősítette, hogy a balti ország hajlandó befogadni a nukleáris fegyverek hordozására képes NATO-gépeket, ami a Kreml ellenkezését váltotta ki.

A miniszter pár napja ugyanakkor arra figyelmeztetett, az orosz provokációknak szerinte az a célja, hogy a NATO-országok a saját védelmükre összpontosítsanak, ahelyett, hogy Ukrajnát segítenék.

Amikor arról kezdünk beszélni, hogy több vadászgépet vagy légvédelmi rendszert kellene bevetni, ez pontosan az, amit Oroszország akar – elterelni a figyelmünket Ukrajna segítéséről, és a saját hátsó udvarunkra összpontosítani

- mondta a miniszter az észt parlament védelmi és külügyi bizottságának.

A Telegraph szerint egyébként a NATO valószínűleg afelé hajlik, hogy ne menjen bele az összes légtérsértő orosz vadászgép lelövésébe a jövőre tekintettel. Pevkur ezzel kapcsolatban azt mondta, a NATO válaszának "arányosnak" kell lennie, és "esetenkénti mérlegelés alapján" kell születnie.

Hozzátette, a szeptember 19-én az észt légtérbe belépő orosz vadászgépek nem a főváros felé repültek, és nem szállítottak olyan fegyvereket, amelyek "közvetlen veszélyt jelentenének szuverenitásunkra és nemzetbiztonságunkra".

Más esetben Észtország habozás nélkül lelőné az orosz gépeket

- közölte az észt védelmi tárcavezető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images