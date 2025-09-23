  • Megjelenítés
Elmondta a NATO egyik legerősebb hatalma, meddig tarthat az ukrajnai háború – Új stratégia kellene a Nyugat számára?
Elmondta a NATO egyik legerősebb hatalma, meddig tarthat az ukrajnai háború – Új stratégia kellene a Nyugat számára?

Recep Tayyip Erdoğan nem hiszi, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja hamarosan véget érne - nyilatkozta a török elnök az amerikai Fox News-nak adott interjújában, amit az Ukrajinszka Pravda szemlézett.

A török államfő kiemelte, hogy mindkét hadviselő fél hatalmas veszteségeket szenved el a konfliktusban. Hozzátette, hogy úgy véli, Ukrajna gazdaságilag nem tud versenyezni Oroszországgal, és Európa valószínűleg nem lesz képes a végtelenségig gazdasági támogatást nyújtani Kijevnek.

Az a reményünk, hogy a támogatás folytatódni fog. Ugyanakkor azt nem tudom megbecsülni, hogy az Egyesült Államok meddig fogja ezt biztosítani

- mondta a török elnök.

Arra a kérdésre, hogy ez a háború közeli végét jelentheti-e, Erdoğan úgy válaszolt:

Nem hiszem, hogy így lesz. És ez nem jó hír a világ számára. Nem jó hír. Ha így gondolunk ebbe bele, megszakad a szívünk.

ám Erdoğan tanáccsal is szolgált Európának és a NATO-nak: szerinte ugyanis Törökország megközelítését kellene követniük Oroszországgal kapcsolatban,

amely azon alapul, hogy – az egyébként NATO-szövetséges – Ankara jó kapcsolatokat tart fenn mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

