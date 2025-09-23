Felfedte Donald Trump: példátlan veszély fenyegeti az emberiség jövőjét

Az atomfegyverek súlyos veszélyt jelentenek a világra és az emberiség jövőjére nézve – jelentette ki az ENSZ előtt Donald Trump amerikai elnök.

A washingtoni vezető azt mondta, a nukleáris fegyverek

a legerősebb és leginkább pusztító fegyverek, melyeket valaha létrehozott az ember.”

Hozzátette: Amerika is rengeteg ilyen fegyverrel rendelkezik, de ettől függetlenül Trump feladatának tartja, hogy felvegye a harcot az atomfegyverek ellen. Úgy látja, ebben fontos lépés volt Irán atomlétesítményeinek leszerelése.

Az álláspontom elég egyértelmű: a világ elsőszámú terrorista-szponzora soha nem juthat hozzá a legerősebb fegyverhez.”

Az amerikai elnök ezen kívül még beszélt arról, hogy

első elnöksége alatt és most is azon dolgozott, hogy béke legyen a világban - állítása szerint hat háborúnak vetett véget,

az ENSZ szerinte nem segített neki a béketeremtésben,

nem akarja megkapni a Nobel-békedíjat, szerinte elég jutalom, ha emberéleteket tud megmenteni,

kemény intézkedéseket tett az illegális bevándorlás ellen,

szörnyű hibának látja, hogy sorra ismerik el az országok Palesztinát , "jutalmazva" szerinte a Hamászt az október 7-ei mészárlásért,

, "jutalmazva" szerinte a Hamászt az október 7-ei mészárlásért, a világ legrosszabb polgármesterének nevezte Sadiq Khant, London polgármesterét,

hazugságnak nevezte a klímaváltozást és felszólalt a megújuló energiaforrások ellen.

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images