  • Megjelenítés
Felfedte Donald Trump: példátlan veszély fenyegeti az emberiség jövőjét
Globál

Felfedte Donald Trump: példátlan veszély fenyegeti az emberiség jövőjét

Portfolio
Az atomfegyverek súlyos veszélyt jelentenek a világra és az emberiség jövőjére nézve – jelentette ki az ENSZ előtt Donald Trump amerikai elnök.

A washingtoni vezető azt mondta, a nukleáris fegyverek

a legerősebb és leginkább pusztító fegyverek, melyeket valaha létrehozott az ember.”

Hozzátette: Amerika is rengeteg ilyen fegyverrel rendelkezik, de ettől függetlenül Trump feladatának tartja, hogy felvegye a harcot az atomfegyverek ellen. Úgy látja, ebben fontos lépés volt Irán atomlétesítményeinek leszerelése.

Az álláspontom elég egyértelmű: a világ elsőszámú terrorista-szponzora soha nem juthat hozzá a legerősebb fegyverhez.”

Az amerikai elnök ezen kívül még beszélt arról, hogy

  • első elnöksége alatt és most is azon dolgozott, hogy béke legyen a világban - állítása szerint hat háborúnak vetett véget,
  • az ENSZ szerinte nem segített neki a béketeremtésben,
  • nem akarja megkapni a Nobel-békedíjat, szerinte elég jutalom, ha emberéleteket tud megmenteni,
  • kemény intézkedéseket tett az illegális bevándorlás ellen,
  • szörnyű hibának látja, hogy sorra ismerik el az országok Palesztinát, "jutalmazva" szerinte a Hamászt az október 7-ei mészárlásért,
  • a világ legrosszabb polgármesterének nevezte Sadiq Khant, London polgármesterét,
  • hazugságnak nevezte a klímaváltozást és felszólalt a megújuló energiaforrások ellen.
Kapcsolódó cikkünk

Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility