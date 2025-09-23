  • Megjelenítés
Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország
Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország

Lengyelország megnyitja azokat a határátkelőket Fehéroroszországgal közös határán, amelyeket a múlt héten befejeződött, Zapad-25 fedőnevű fehérorosz-orosz hadgyakorlat előtt zártak le - jelentette be a keddi kormányülés elején Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

A határátkelőket csütörtökre virradó éjjel nyitják meg a kormányfő bejelentése szerint.

Donald Tusk felidézte: a szeptember 12-e óta érvényes határzárt a lengyel kormány az aznap kezdődő Zapad-25 hadgyakorlat miatt rendelte el, valamint annak kapcsán, hogy

Lengyelország szomszédságában "megnőtt a fenyegetettség, valamint a politikai és tényleges instabilitás".

A hadgyakorlat befejezése után megszűntek az intézkedés "közvetlen kiváltó okai" - szögezte le Tusk, hozzátéve: "a feszültség növekedése, illetve valamely szomszédos ország agresszív magatartása esetén" a határzár megújítható.

Mostani nyilatkozatában Tusk azzal is indokolta a határátkelők megnyitását, hogy a kormány figyelembe vette a lengyel közúti fuvarozók, valamint a lengyel állami vasutak teherszállítási leányvállalata, a PKP Cargo gazdasági érdekeit.

