Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok

Az orosz haderő bejelentette, hogy elfoglalták az Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában fekvő Kalinivszke községet. Az orosz védelmi minisztérium jelentését egy ukrán katonai szóvivő ugyanakkor cáfolta, mondván, Moszkva csapatai kisebb előrehaladást értek el a régióban, mint állítják - számol be a Reuters.

Oroszország az elmúlt hetekben azt közölte, hogy több falut is elfoglaltak Dnyipropetrovszk régióban.

Olekszij Belszkij ukrán katonai szóvivő az RBK Ukraine hírportálnak nyilatkozva viszont kijelentette, az orosz állítások túlzóak, Dnyipropetrovszk pedig Moszkva számára "másodlagos, bár továbbra is fontos szektor" maradt.

Belszkij szerint Kalinivszke egyike azon településeknek, ahol az orosz csapatok rövid időre pozíciókat foglaltak el és kitűzték zászlójukat, de az ukrán erők ezután kiűzték őket.

Az orosz erők körülbelül öt falut ellenőriznek a régióban az ukrán szóvivő állítása szerint.

Az ellenség aktív előrenyomulását Dnyipropetrovszk régióban megállítottuk

- mondta Belszkij, hozzátéve, hogy a helyzet stabilizálódott.

Az ukrán hadsereg közlése szerint mindeközben

folytatják az ellentámadást az elsőszámú harctérnek számító donyeck régióban.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn közölte, hogy erőik ellentámadása nem áll le Dobropillja és Pokrovszk városok közelében.

Katonáink nyomulnak előre

- írta Szirszkij a Telegramon, és azt állította, hogy az elmúlt 24 órában 1,3 négyzetkilométernyi terület felett szerezték vissza az ellenőrzést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images