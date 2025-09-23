Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok

Oroszország az elmúlt hetekben azt közölte, hogy több falut is elfoglaltak Dnyipropetrovszk régióban.
Olekszij Belszkij ukrán katonai szóvivő az RBK Ukraine hírportálnak nyilatkozva viszont kijelentette, az orosz állítások túlzóak, Dnyipropetrovszk pedig Moszkva számára "másodlagos, bár továbbra is fontos szektor" maradt.
Belszkij szerint Kalinivszke egyike azon településeknek, ahol az orosz csapatok rövid időre pozíciókat foglaltak el és kitűzték zászlójukat, de az ukrán erők ezután kiűzték őket.
Az orosz erők körülbelül öt falut ellenőriznek a régióban az ukrán szóvivő állítása szerint.
Az ellenség aktív előrenyomulását Dnyipropetrovszk régióban megállítottuk
- mondta Belszkij, hozzátéve, hogy a helyzet stabilizálódott.
Az ukrán hadsereg közlése szerint mindeközben
folytatják az ellentámadást az elsőszámú harctérnek számító donyeck régióban.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn közölte, hogy erőik ellentámadása nem áll le Dobropillja és Pokrovszk városok közelében.
Katonáink nyomulnak előre
- írta Szirszkij a Telegramon, és azt állította, hogy az elmúlt 24 órában 1,3 négyzetkilométernyi terület felett szerezték vissza az ellenőrzést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drónok miatt leállt a közlekedés egy nyugat-európai reptéren
Egyelőre nem teljesen világos, mi áll a háttérben.
Reagált a Fehér Ház Putyin meglepő ajánlatára: „meglehetősen jól hangzik”
Egyetért a két hatalom a kérdésben.
Nagy változás jön a magyar egészségügyben: a szakemberek szerint nőni fognak a várólisták több vizsgálat esetén is
Különösen az onkológiai vizsgálatok esetén.
Hajszálon múlt a szörnyű repülőgép-baleset
Súlyos incidens.
Egyre forróbb a helyzet: a NATO kész szembeszállni az orosz légtérsértésekkel!
Veszélyben Európa biztonsága.
A NATO vezetőjével tárgyalt Zelenszkij: elmondta, milyen fegyverekre lenne sürgősen szükség Ukrajnában
Részletes listát adott át az elnök.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ecuador letarolja a kakaópiacot
Megelőzhetik Ghánát.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?