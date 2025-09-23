Három afrikai ország, Burkina Faso, Mali és Niger azonnal felmondják a római statútumot és kivonulnak a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) hatálya alól – írta meg a BBC.

A három afrikai ország a hágai büntetőbíróságot „neokolonista elnyomás eszközének” titulálta, amely szerintük „képtelen fellépni a háborús bűntények, népirtás és agresszió ellen.”

Az érintett államok bejelentették azt is, hogy közös jogi intézményeket hoznak létre, melyek feladata „a béke és igazságosság megőrzése” lesz.

Nigert, Malit és Burkina Fasót is puccs útján hatalomra jutott katonai junták irányítják. Az Ukrainszka Pravda erősen utal rá:

valószínűleg azért lépnek ki az érintett országok az ICC hatálya alól, mert a szervezet elfogadóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen

– mindhárom afrikai országgal szoros együttműködésben áll jelenleg Moszkva.