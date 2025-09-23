  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország
Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország

Felrobbantott az ukrán haderő egy hidat Oroszország területén, a belgorodi Sztaroszelcevó térségében – állítja az ukrán katonai hírszerzés, a HUR.

Az ukrán szervezet szerint a híd fontos szerepet játszott az orosz haderő logisztikai tevékenységében,

az objektumot most már nem tudják használni a frontvonalon harcoló csapatok támogatására az orosz támadók.

A HUR arra alapozza a támadás sikerességét, hogy lehallgattak egy helyi lakost, aki obszcén szavak kíséretében arról panaszkodott, hogy felrobbantották a hidat az ukránok egy drónnal. Mivel a létesítmény alá volt aknázva, teljesen megsemmisült – állítja.

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
