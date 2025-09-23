Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország

Felrobbantott az ukrán haderő egy hidat Oroszország területén, a belgorodi Sztaroszelcevó térségében – állítja az ukrán katonai hírszerzés, a HUR.

Az ukrán szervezet szerint a híd fontos szerepet játszott az orosz haderő logisztikai tevékenységében,

az objektumot most már nem tudják használni a frontvonalon harcoló csapatok támogatására az orosz támadók.

A HUR arra alapozza a támadás sikerességét, hogy lehallgattak egy helyi lakost, aki obszcén szavak kíséretében arról panaszkodott, hogy felrobbantották a hidat az ukránok egy drónnal. Mivel a létesítmény alá volt aknázva, teljesen megsemmisült – állítja.

