Ukrajna Oroszország területéről indítja az orosz nagyvárosokat célzó dróntámadásokat, alvó ügynökök és árulók segítségével, kizárt, hogy Ukrajna területéről jönnek az UAV-k – fejtegeti Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornok az MK.ru-nak.

Popov arról beszélt: a Moszkva elleni ukrán támadás egyáltalán nem kirívó, számítani lehetett rá, mivel Ukrajna rendszeresen támadja Oroszország régióit.

Popov kitért arra is, hogy

szerinte Ukrajna nem saját területéről indítja ezeket a támadásokat, hanem orosz ellenzéki aktivisták, szabotőrök, árulók segítik őket.

A társadalmunk most eléggé megosztott. Minden ilyen támadás után kiderül, hogy vannak olyan önkéntesek, akik úgy akarják demonstrálni polgári elégedetlenségüket, hogy Kijevet segítik az ellen az ország ellen, ahol élnek és ahonnan megélhetésüket kapják. Ezek a gazemberek szervezik ezeket a támadásokat”

– mondta Popov, aki szerint a Moszkva elleni támadást a fővárostól 100-300 kilométerről indították (vagyis Oroszország területéről).

Az MK.ru rákérdezett, szerinte lehetséges-e egyáltalán ilyen támadásokat kivitelezni Ukrajna területéről, Popov erre azt mondta, hogy Szmolenszk térségét is támadás érte és itt is elfogtak egy szabotőrt. Szerinte Jaroszlavl várost is Oroszországon belülről támadták meg.

Arra is kitért, hogy szerinte nemcsak a drónindításban, de a célrávezetésben, célpontok azonosításában is segítik az ukránokat orosz szabotőrök.

Ukrajna rendelkezik már 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal is, ezt az orosz haderő és hírszerzési szervek is pontosan tudják. Az orosz légvédelem minden nap több tucat drónt lő le a határ menti régiókban, ebből is látszik, hogy Ukrajna területéről indítják ezeknek a támadásoknak a legnagyobb részét.



Nem kizárt, hogy valóban vannak szabotőrök és beépült ügynökök, akik segítik különféle eszközökkel az ukrán dróncsapásokat (erre példa a széles körben ismert Pókháló-hadművelet), de nem ez az általános és ezzel Popov tábornok is pontosan tisztában van.



Nem világos, ennek a narratíva-építésnek pontosan mi célja van: elképzelhető, hogy az orosz katonai szakértő a légvédelem teljesítményét akarja mentegetni, ahogy az is, hogy valamilyen kormányzati utasításra fokozza a "belső ellenségek" elleni retorikát.

