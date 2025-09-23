  • Megjelenítés
Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból
Globál

Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból

MTI
Elfogadhatatlannak nevezte a hazája intézményei, gazdasága és igazságszolgáltatása elleni "egyoldalú intézkedéseket" Luiz Inácio da Silva brazil elnök az ENSZ-közgyűlés magas szintű New York-i ülésszakán kedden tartott beszédében.

Utalt arra, hogy az Egyesült Államok büntető jellegű intézkedéseket vezetett be Brazília ellen egyebek között a brazil igazságszolgáltatási szervek büntetőeljárása miatt a korábbi elnök, Jair Bolsonaro ellen, ami Washington álláspontja szerint hozzájárul "a jogállamiság szándékolt leépítéséhez".

A nemzeti függetlenség elleni támadások, az öntörvényű szankciók és az egyoldalú beavatkozások már szabállyá váltak a nemzetközi politikában

- fogalmazott Lula da Silva -, hozzátéve, "nincs elfogadható indok az intézményeink és gazdaságunk elleni egyoldalú és önkényes intézkedésekre".

Felszólalásában a brazil államfő szót ejtett arról is, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója reményt keltett az ukrajnai háború tárgyalásos rendezésére.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan, meddig maradhat Kína a klímavédelem szégyenpadján

Az EU feláldozza a világot az olcsó gyártás mákonya miatt

Végre vége a tilalomnak: újraindul a brazil csirkehús importja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán ukrajna katona donyeck ukrán hadsereg
Globál
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Pénzcentrum
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility