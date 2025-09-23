Kiakadt a feltörekvő hatalom elnöke - Elegük van Trump játékaiból

Elfogadhatatlannak nevezte a hazája intézményei, gazdasága és igazságszolgáltatása elleni "egyoldalú intézkedéseket" Luiz Inácio da Silva brazil elnök az ENSZ-közgyűlés magas szintű New York-i ülésszakán kedden tartott beszédében.

Utalt arra, hogy az Egyesült Államok büntető jellegű intézkedéseket vezetett be Brazília ellen egyebek között a brazil igazságszolgáltatási szervek büntetőeljárása miatt a korábbi elnök, Jair Bolsonaro ellen, ami Washington álláspontja szerint hozzájárul "a jogállamiság szándékolt leépítéséhez".

A nemzeti függetlenség elleni támadások, az öntörvényű szankciók és az egyoldalú beavatkozások már szabállyá váltak a nemzetközi politikában

- fogalmazott Lula da Silva -, hozzátéve, "nincs elfogadható indok az intézményeink és gazdaságunk elleni egyoldalú és önkényes intézkedésekre".

Felszólalásában a brazil államfő szót ejtett arról is, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója reményt keltett az ukrajnai háború tárgyalásos rendezésére.

